Häufige Beschwerden von Babys

Unruhige Babys und Koliken



Viele Neugeborene sind zu einer bestimmten Tageszeit unruhig und weinen, sind aber nicht hungrig. Dieses Verhalten wird häufig als Kolik bezeichnet. Koliken treten im Allgemeinen am späten Nachmittag oder am Abend auf und legen sich, wenn das Baby etwa 5 Monate alt ist.



Weil die Ursachen für Koliken unbekannt sind, hilft häufig nur Beruhigung, Trösten und Massage. Weitere Tipps, die Ihrem Baby durch diese schwierige Zeit helfen, finden Sie in unserem Artikel über Koliken.