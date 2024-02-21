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Philips Support

Wo befinden sich die Modell- und Seriennummer auf meinem Philips Airfryer?

Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem/den Etikette(n) an der Unterseite Ihres Philips Airfryer. Weitere Informationen und Beispiele finden Sie in unserem Artikel unten. 
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Korb bzw. die Pfanne nicht herausfällt, wenn Sie das Gerät umdrehen. 

Unter der Basis

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: NA332/09 , NA555/09 , HD9952/00 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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