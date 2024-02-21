Wo befinden sich die Modell- und Seriennummer auf meinem Philips Airfryer?
Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem/den Etikette(n) an der Unterseite Ihres Philips Airfryer. Weitere Informationen und Beispiele finden Sie in unserem Artikel unten. Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Korb bzw. die Pfanne nicht herausfällt, wenn Sie das Gerät umdrehen.
Die Modellnummer (bzw. Typennummer) befindet sich in der oberen linken Ecke des Typenschilds und beginnt mit HD9xxx (oder RI9xxx bei Produkten in Brasilien). Um spezifische Informationen zu Ihrem Airfryer zu erhalten, müssen Sie die Modellnummer unter www.philips.com verwenden, die HomeID App, oder wenden Sie sich an uns unter www.philips.com/contact, um weitere Hilfe zu erhalten.
Die Seriennummer Ihres Airfryers enthält Informationen zum Produktionsdatum und dies ist wichtig, falls Sie uns für weitere Unterstützung kontaktieren.
Die Seriennummer wird auf zwei verschiedene Arten angezeigt:
1. Sie kann in Form von vier Ziffern dargestellt werden. Produktionsjahr und -woche (JJWW) werden auf das Geräteetikett aufgedruckt oder aufgestempelt, z. B. 2041 – siehe Abbildung A.
2. Wenn sich auf der Unterseite des Airfryer ein Barcode-Etikett befindet, ist der unter dem Barcode aufgedruckte Code die Seriennummer. Es handelt sich um eine Kombination aus Ziffern und Buchstaben, z. B. 7C1A221213420052 – siehe Abbildung B:
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:NA332/09 , NA555/09 , HD9952/00 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›