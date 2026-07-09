Philips Support Wozu dient die Ionisierungsfunktion meines Philips Hairstyler?

Wenn Sie die Ionisierungsfunktion Ihres Philips Hairstyler oder Haarglätters einschalten, werden negative Ionen erzeugt, die positive Ionen in der Atmosphäre neutralisieren. Dieser Neutralisationsprozess versiegelt die Schuppenschicht der Haare und hilft dabei, die statische Aufladung zu reduzieren. So erhalten Sie glattes, weiches und glänzendes Haar.