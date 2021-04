Geben Sie Ihrer Haut eine Eingewöhnungszeit

Wenn Sie den Philips Rasierer zum ersten Mal benutzen, denken Sie daran, dass sich Ihre Haut an den Elektrorasierer gewöhnen muss. Das bedeutet, dass zu Beginn möglicherweise leichte Hautreizungen auftreten können. Geben Sie sich zwei oder drei Wochen Zeit, in der Sie sich an den neuen Philips Rasierer gewöhnen können.



Außerdem können Sie eine sanfte Feuchtigkeitspflege oder ein Aftershave verwenden, um Hautreizungen zu reduzieren.