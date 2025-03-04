Wie kann ich die besten Ergebnisse mit meinem Philips Rasierer erzielen?
Profi-Tipp: Wenn Ihr Philips Rasierer nicht mehr so gründlich oder mehr so gut rasiert wie zuvor, können Sie die Scherköpfe entfernen und gründlich reinigen, um eine optimale Leistung wiederherzustellen.
Bereiten Sie Ihren Rasierer vor
Ein niedriger Akkustand und/oder verschmutzte Scherköpfe können die Rasierleistung verringern. Daher lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, um Ihren Rasierer in Topzustand zu halten.
Im Video unten finden Sie eine Übersicht über die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen (obwohl sich die Rasierermodelle unterscheiden, gelten für alle Philips Rasierer dasselbe Prinzip. Lesen Sie die folgenden Informationen vollständig, um weitere Informationen zu erhalten).
Tipp: Nachdem Sie das Video gestartet haben, klicken/tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol unten im Video, um Untertitel für Ihre Sprache zu aktivieren (falls erforderlich).
Geben Sie Ihrer Haut eine Eingewöhnungszeit
Verwenden Sie nach der Rasur eine sanfte Feuchtigkeitscreme, Aftershave-Lotion oder einen Balsam, um gereizte Haut zu beruhigen.
Stutzen Sie lange Gesichtshaare vor
Das Schneiden langer Gesichtshaare mit einem Rasierer kann unangenehm sein und sich so anfühlen, als ob die Haare ausgerissen werden würden.
Aus diesem Grund empfiehlt Philips, Ihre Gesichtshaare vorzutrimmen, wenn Sie sich einige Tage lang nicht rasiert haben oder einen dichten Bart haben.
Einige Philips Rasierer verfügen über einen Trimmaufsatz, den Sie zum Trimmen Ihres Barts verwenden können. Alternativ können Sie auch einen üblichen Bartschneider verwenden.
Gehen Sie beim Rasieren sanft vor
Leichter Druck reduziert außerdem die Reibung zwischen dem Rasierer und Ihrer Haut, was sich beim Rasieren angenehmer anfühlt.
Tipps für eine Nassrasur
Wenn Sie Ihren Philips Rasierer mit einem Schaum oder Rasiergel verwenden:
- Waschen Sie Ihr Gesicht mit Seife oder einem Gesichtsreiniger, bevor Sie mit der Rasur beginnen
- Tragen Sie Ihr bevorzugtes Rasiergel oder Ihren Rasierschaum auf Gesicht und Hals auf
- Bewegen Sie Ihren Rasierer in engen Kreisen und gleiten Sie so über Ihre Haut. Dadurch wird sichergestellt, dass auch Haare, die in unterschiedliche Richtungen wachsen, entfernt werden
- Rasieren Sie denselben Bereich möglichst nicht zu oft während einer Rasur
- Spülen Sie während der Rasur überschüssigen Schaum oder Gel von den Scherköpfen ab, damit die Klingen frei bleiben.
Tipps für eine Trockenrasur
- Waschen Sie Ihr Gesicht mit etwas Wasser und Seife/Gesichtsreiniger, bevor Sie sich rasieren
- Warten Sie mindestens 15 Minuten und lassen Sie Ihre Haut trocknen, bevor Sie mit der Rasur beginnen.
- Bewegen Sie Ihren Rasierer in engen Kreisen und gleiten Sie so über Ihre Haut. Dadurch wird sichergestellt, dass auch Haare, die in unterschiedliche Richtungen wachsen, entfernt werden
- Rasieren Sie denselben Bereich möglichst nicht zu oft während einer Rasur