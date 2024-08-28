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Es gibt drei verschiedene Arten von Sonicare Bürstenköpfen. Der Bürstenkopf, der auf Ihre Zahnbürste passt, hängt vom Modell ab, das Sie besitzen.
Der aufsteckbare Bürstenkopf ist der Standard-Bürstenkopf und passt auf die meisten unserer aufladbaren Sonicare Zahnbürsten.
Unsere älteren Essence-Modelle verfügen über einen größeren Bürstenkopf zum Anschrauben.
Die Philips One und Philips One for Kids Bürstenköpfe sind nur mit Philips One und Philips One for Kids kompatibel.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX9214/85, HX8514/11, HX8514/12. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Welcher Bürstenkopf passt zu meiner Sonicare Zahnbürste?
Kann ich die Philips Sonicare Zahnbürste unter der Dusche verwenden?
Kann ich die Sonicare Zahnbürste ohne App verwenden?
Welche Geräte sind mit der Sonicare App/Sonicare For Kids App kompatibel?
Wie verwende ich die Tasten und das Display der Next-Generation DiamondClean 8000–9900?
Wie navigiere ich durch das Hauptmenü der Next-Generation DiamondClean 8000–9900?
Welche Putzprogramme bietet meine Next-Generation DiamondClean 8000–9900?
Warum ist zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück eine Lücke?
Sofortiges Feedback aktivieren: Funktion für Schrubbbewegung?
Wie kann ich meine Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000–9900 auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Wie kann ich das sofortige Feedback für Druck + SenseIQ bei meiner Next-Generation DiamondClean 9900 aktivieren?
Wie ändere ich bei der Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000–9900 die Intensitätsstufe?
Wie kann ich den Akkustand der Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000–9900 prüfen?
Was wird nach dem Putzen als Feedback zu meiner Putzdauer auf dem Bildschirm meiner Next-Generation DiamondClean 8000–9990 angezeigt?
Wie kann ich meine Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000-9900 mit dem Reiseetui aufladen?
So verstehen Sie Ihr Feedback nach dem Putzen: Druck?
Wie funktioniert die Mundkarte meiner Next-Generation DiamondClean 9000–9900?
Wie kann ich bei meiner Next-Generation DiamondClean 9000–9900 nach dem Putzen Feedback zu meiner Putzabdeckung sehen?
Wie kann ich die Modi auf der Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000-9900 ändern?
Wie kann ich das gewünschte sofortige Feedback auf der DiamondClean der nächsten Generation auswählen?
Wie kann ich nach dem Putzen Feedback auf dem Handstück meiner Next-Generation DiamondClean einsehen?
Woher weiß ich, wann ich den Bürstenkopf bei meiner Next-Generation DiamondClean 8000 - 9900 austauschen muss?
Wie ändere ich bei der Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000–9900 die Intensitätsstufe?
Wie kann ich das sofortige Feedback für die Abdeckung bei meiner Next-Generation DiamondClean 9000 - 9900 aktivieren?
Wie richte ich meine Next-Generation DiamondClean 8000 - 9900 zum ersten Mal ein und wähle meine Sprache aus?