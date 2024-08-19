Was bedeuten die Symbole auf meiner Sonicare Zahnbürste?

Die Symbole auf Ihrer elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste liefern Informationen zu den Einstellungen und dem Status Ihrer Zahnbürste.



1. Intensitätsstufen



2. SenseIQ (nur für Prestige 9900)



3. Erinnerung zum Austausch des Bürstenkopfes



4. Akkuanzeige





Akkuanzeige Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Akku Ihrer Zahnbürste fast leer ist oder geladen wird.

Erinnerungsfunktion für den Bürstenkopfwechsel Dieses Symbol leuchtet auf, wenn Sie Ihren Bürstenkopf austauschen müssen. Es kann auch blinken, wenn Sie zu viel Druck ausüben (bei einigen Modellen).

Intensitätsstufen Die Anzahl der aufleuchtenden Linien oder Punkte gibt die gewählte Intensitätsstufe wieder. Die Intensitätsstufe zeigt an, wie stark der Bürstenkopf vibriert.