ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Wie erhalte ich die HomeID App?

Wenn die HomeID App häufig abstürzt, probieren Sie nacheinander die folgenden Optionen aus: 
1. Schließen Sie die HomeID App und öffnen Sie sie erneut. 
2. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der HomeID App installiert haben. Suchen Sie im App Store nach Updates. 
3. Starten Sie Ihr Telefon neu.
4. Leeren Sie den Cache Ihres Telefons (Einstellungen/HomeID/Cache leeren)
5. Als letzte Option können Sie die HomeID App entfernen und neu installieren.
Wenn keine der obenstehenden Optionen funktioniert hat, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Philips Kundendienst.

Scannen Sie den QR-Code unten:

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: NA332/09 , HD9952/00 , NA221/09 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage