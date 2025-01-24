Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRE749/00, BRE728/00, BRE718/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Epilierers?
Kann ich meine Haut vor der Haarentfernung peelen?
Wie ändere ich die Geschwindigkeitsstufen an meinem Philips Epilierer?
Wie kann ich den Kammaufsatz an meinem Philips Trimmer für die Bikinizone befestigen?
Wie verwende ich den ProGuide-Aufsatz?
Wie verwende ich die Aufsätze und Zubehörteile meines Epilierers?
Wie verwende ich den SkinLED-Aufsatz?
Wie lade ich meinen Philips Epilierer?