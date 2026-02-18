Wie verwende ich den ProGuide-Aufsatz?

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Der ProGuide hilft Ihnen, den Epilierkopf für optimale Ergebnisse im 75°-Winkel zu halten und spannt die Haut für eine angenehmere Epilation.
So verwenden Sie den ProGuide:
Halten Sie den ProGuide-Aufsatz stets flach auf der Haut, um den richtigen Winkel einzuhalten. Kippen Sie den ProGuide-Aufsatz nicht nach oben.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRE708/00, BRE709/00, BRE718/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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