Ihre Zahnbürste ist standardmäßig auf eine hohe Intensität eingestellt. Dies ist die dritte und größte der drei LED-Anzeigen.

Die mittlere LED steht für eine mittlere Intensität.

Die untere LED steht für eine niedrige Intensität.

Sie können die Einstellung während des Putzvorgangs direkt in der Sonicare App ändern oder indem Sie die Intensitätsanzeige drücken.