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Was bedeuten die Symbole auf meinem Rasierer Philips S9000?

Die neuesten Modelle des Philips S9000 Rasierers sind in zwei verschiedenen Versionen erhältlich. Um herauszufinden, welche Version Sie besitzen, suchen Sie auf der Rückseite Ihres Rasierers nach den Zeichen /A oder /B, wie in der Abbildung unten dargestellt.


Hinweis: Die unten stehenden Abbildungen gelten nur für die neuesten Rasierermodelle des S9000. Wenn Sie ein älteres S9000-Modell oder eine andere Rasiererserie besitzen, lesen Sie bitte unsere anderen Artikel.

Was bedeuten die Symbole auf meinem Rasierer Philips S9000?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: S9975/54 , S9980/54 , S9975/35 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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