Philips Support Was bedeuten die Symbole auf meinem Rasierer Philips S9000?

Die neuesten Modelle des Philips S9000 Rasierers sind in zwei verschiedenen Versionen erhältlich. Um herauszufinden, welche Version Sie besitzen, suchen Sie auf der Rückseite Ihres Rasierers nach den Zeichen /A oder /B, wie in der Abbildung unten dargestellt.



Hinweis: Die unten stehenden Abbildungen gelten nur für die neuesten Rasierermodelle des S9000. Wenn Sie ein älteres S9000-Modell oder eine andere Rasiererserie besitzen, lesen Sie bitte unsere anderen Artikel.

Modell A Hauptmenü (Rasierer ausgeschaltet) Wenn Ihr Rasierer ausgeschaltet ist, können Sie mit der Hauptmenü-Taste (Symbol mit drei Punkten) durch das Menü navigieren. Im Folgenden finden Sie die Erklärung der Menüsymbole: Akku: Der aktuelle Akkustand Ihres Rasierers. Bewegungsfeedback: Die Bewegungsfeedback-Auswertung Ihrer letzten Rasur. Reisesicherung: Zeigt an, ob die Reisesicherung aktiviert ist oder nicht. Um die Reisesicherung ein- oder auszuschalten, halten Sie die Menü-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Bluetooth-Kopplung: Dieses Symbol zeigt den Bluetooth-Kopplungsstatus Ihres Rasierers an. Hinweis: Die oben genannten Symbole sind nur bei ausgeschaltetem Rasierer sichtbar.

Modell A Hauptmenü (Rasierer eingeschaltet) Bei eingeschaltetem Rasierer können Sie durch Drücken der Hauptmenütaste zwischen den drei Pressure Guard Sensor-Einstellungen wechseln. Je nach gewählter Einstellung liefert der Leuchtring Ihres Rasierers volles Druck-Feedback, teilweises Druck-Feedback oder kein Druck-Feedback. Modell A Feedback nach der Rasur Wenn Sie das Bewegungsfeedback über die App aktiviert haben, gibt das Handstück Ihres Rasierers nach jeder Rasur Feedback zu Ihren Bewegungen und Ihrem Druck. Unten finden Sie die Bedeutung der Feedback-Symbole nach der Rasur: Sie haben mit dem Rasierer genügend kreisende Bewegungen ausgeführt und der angewandte Druck war ebenfalls korrekt. Führen Sie beim Rasieren mehr kreisende Bewegungen aus. Sie haben beim Rasieren zu wenig (erstes Bild) oder zu viel (zweites Bild) Druck angewendet.

Hinweis: Sie können auch Druckfeedback über den Leuchtring Ihres Rasierers erhalten (sofern aktiviert). Detaillierteres Feedback finden Sie in der App. Modell B Verwenden Sie die Hauptmenü-Taste (Symbol mit drei Punkten), um durch das Menü zu navigieren. Im Folgenden finden Sie die Erklärung der Menüsymbole: Akku: Der aktuelle Akkustand Ihres Rasierers. Bewegungssensor: Sie können Ihr Rasiererlebnis optimieren, indem Sie die richtige Bewegung und den richtigen Druck ausüben. Dieses Element zeigt Ihnen die Sternebewertung Ihrer letzten Rasur. Es informiert Sie darüber, ob der Druck und die Bewegung während der Rasur gut waren oder verbessert werden könnten. Hinweis: Dieses Menü wird nur angezeigt, nachdem Sie diese Funktion über die App-Einstellungen aktiviert haben. Reisesicherung: Zeigt an, ob die Reisesicherung aktiviert ist oder nicht. Um die Reisesicherung ein- oder auszuschalten, halten Sie die Menü-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, wird Bluetooth automatisch ausgeschaltet und Ihr Rasierer befindet sich im Energiesparmodus. Leuchtring: In diesem Menü können Sie die Leuchtring-Rückmeldung deaktivieren oder erneut aktivieren. Drücken Sie dazu die Menütaste, bis Sie den Menüpunkt "Licht ein" oder "Licht aus" erreicht haben. Halten Sie die Menütaste dann drei Sekunden lang gedrückt, bis "Licht aus" oder "Licht ein" auf dem Display angezeigt wird. Bluetooth: Hier können Sie die Kopplung zwischen Rasierer und Smartphone aufheben. Hinweis: Das Bluetooth-Menü wird nur angezeigt, wenn der Rasierer mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.

Hinweis: Die oben genannten Symbole sind nur bei ausgeschaltetem Rasierer sichtbar. Was bedeuten die Benachrichtigungs- und Warnsymbole auf meinem Philips S9000 Rasierer? Auf dem Handstück des Rasierers wird möglicherweise ein Benachrichtigungs- oder Warnsymbol angezeigt. Im Folgenden finden Sie die Bedeutung der einzelnen Symbole und jede Zahl entspricht einem Symbol: Akku schwach: Der Akku Ihres Rasierers ist fast leer. Bitte laden Sie Ihren Rasierer auf. Speicher fast voll: Der Datenspeicher auf Ihrem Rasierer ist fast voll. Synchronisieren Sie Ihren Rasierer mit der App, um Datenverlust zu vermeiden. Gründliche Reinigung: Die Schereinheit ist stark verschmutzt. Reinigen Sie Ihren Rasierer gründlich, wie in der Bedienungsanleitung veranschaulicht, bevor Sie ihn erneut verwenden. Falsches Netzgerät: Ein falsches Netzkabel oder ein falsches Netzgerät ist in den Rasierer eingesteckt. Verwenden Sie das Netzkabel bzw. das Netzgerät, das mit Ihrem Philips Rasierer geliefert wurde. Vor Gebrauch Netzstecker ziehen: Ziehen Sie den Rasierer vor dem Gebrauch aus der Steckdose. Reinigungserinnerung Quick Clean Pod: Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell in der Quick Clean Pod Reinigungsstation. Reinigungserinnerung: Reinigen Sie den Rasierer unter fließendem Wasser, wie in der Bedienungsanleitung veranschaulicht. Reinigung läuft: Der Reinigungsvorgang in der Reinigungsstation läuft. Das Display zeigt die verbleibende Reinigungszeit in Sekunden an. Reinigung unterbrochen: Der Reinigungszyklus in der Reinigungsstation wurde vor Abschluss angehalten.