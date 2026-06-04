Tippen Sie in der Sonicare App auf das "…"-Symbol unten rechts auf dem Startbildschirm.

Tippen Sie auf den Bereich Einstellungen .

. Tippen Sie auf den Bereich Apple Health Gesundheitseinstellungen .

. Befolgen Sie die Anweisungen zum Verbinden mit Apple Health auf dieser Seite

Laden Sie die Sonicare App aus dem Apple App Store herunter und starten Sie die App.Führen Sie die Schritte zur Verwendung der Sonicare App aus und verbinden Sie Ihre Zahnbürste.Eine mit Sonicare verbundene Zahnbürste und die kontinuierliche Verwendung der Sonicare iOS-App sind erforderlich, um die Synchronisierung mit der Apple Health-App zu starten.