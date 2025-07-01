Ja. Unsere neuen Natural Sauger können mit all unseren Natural Flaschen verwendet werden. Sobald Sie jedoch für Ihr Baby den Natural Sauger eingeführt haben, wechseln Sie bitte nicht mehr zwischen dem alten Natural Sauger und dem neuen Natural Response Sauger. Die Durchflussrate und das Trinksystem der Sauger sind nicht identisch und können Ihr Baby verwirren.