Wie funktioniert das Erstellen und Verwalten von Karten in meiner Philips HomeRun App?

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Lesen Sie den nachfolgenden Artikel, um zu erfahren, wie Sie eine Karte Ihres Zuhauses in Ihrer Philips HomeRun App erstellen und verwalten können.
Ihr Philips HomeRun Saug-Wischroboter kann von jeder Etage Ihres Zuhauses eine Karte erstellen. Es können maximal fünf Karten erstellt werden.
Der Roboter fährt durch die Räume. Währenddessen scannt die Laser-Navigation die Räume in kürzester Zeit und erstellt eine Karte der Etage. Er erkennt Möbel und findet so den effizientesten Weg für zukünftige Reinigungsvorgänge.
Nachdem Sie eine Karte erstellt haben, können Sie eingeschränkte Reinigungszonen einrichten und festlegen, wo der Roboter reinigen darf und wo nicht.
Bevor Sie mit der Kartierung beginnen, sollten Sie folgende Maßnahmen treffen:
Die folgenden Informationen gelten nur für die 7000er und 3000er Serie.
Beim Erstellen einer Karte für eine bestimmte Etage ist es wichtig, die Station auf dieser entsprechenden Etage zu positionieren. Der Roboter muss sich während der Kartierung in der Station befinden. Wenn Sie beispielsweise die zweite Etage kartieren möchten, stellen Sie sicher, dass sich die Station während der Kartierung auf dieser Etage befindet. Wenn Sie anschließend einen bestimmten Boden reinigen möchten, wählen Sie die entsprechende Karte aus der App aus.
Um Ihre erste Karte mit der Philips HomeRun App zu erstellen, tippen Sie einfach auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche "Karte erstellen", direkt nachdem Sie den Roboter mit der App gekoppelt haben oder wenn zuvor keine Karte erstellt wurde. Sobald der Roboter zur Station zurückgekehrt ist, können Sie Ihre neue Karte in der App ansehen. Um weitere Karten zu erstellen, gehen Sie im Hauptmenü zu "Meine Karten" und klicken Sie auf "Karte erstellen".
Wichtig:
Die folgenden Informationen gelten nur für die 7000er und 3000er Serie.
Um eine Karte einer weiteren Etage zu erstellen, muss die Station während der Kartierung dort platziert werden. Es ist wichtig, dass der Roboter von der Station aus startet und zu ihr zurückkehrt, wenn die Kartierung beendet ist. Um eine neue Karte zu erstellen, gehen Sie in der HomeRun App im Hauptmenü zu "Meine Karten" und klicken Sie auf "Karte erstellen" oder wählen Sie das "Plus"-Symbol in der oberen rechten Ecke aus. Befolgen Sie dann die Anweisungen in der App.
Ihr Roboter kann eine Karte von jedem Stockwerk in Ihrem Zuhause erstellen, bis maximal fünf Karten. Sie können bis zu 3 Karten sperren, um zu verhindern, dass sie überschrieben werden:
Die folgenden Informationen gelten nur für die 7000er und 3000er Serie.
Wenn Sie eine oder mehrere Karten erstellt haben, können Sie in der Philips HomeRun App eingeschränkte Reinigungszonen einrichten:
Die folgenden Informationen gelten nur für die 2000er Serie.
Um Ihre erste Karte mit der Philips HomeRun App zu erstellen, tippen Sie einfach direkt nach der Kopplung des Roboters mit der App oder, wenn zuvor keine Karte erstellt wurde, auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche "Karte erstellen". Alternativ klicken Sie auf das "Zahnradsymbol" oben rechts, wählen Sie "Meine Karten" aus und wählen Sie dann das "Plus"-Symbol in der oberen rechten Ecke aus. Befolgen Sie dann die Anweisungen in der App. Sobald der Roboter zur Station zurückgekehrt ist, können Sie Ihre neue Karte in der App ansehen. Um weitere Karten zu erstellen, öffnen Sie das Hauptmenü und klicken Sie auf "Meine Karten".
Wichtig:
Die folgenden Informationen gelten nur für die 2000er Serie.
Um eine neue Karte zu erstellen, gehen Sie in der HomeRun App im Hauptmenü zu "Meine Karten" und klicken Sie auf "Karte erstellen" oder wählen Sie das "Plus"-Symbol in der oberen rechten Ecke aus. Befolgen Sie dann die Anweisungen in der App.
Ihr Roboter kann eine Karte von jedem Stockwerk in Ihrem Zuhause erstellen, bis maximal fünf Karten.
Nachdem die Karte der zusätzlichen Etage erstellt wurde, können Sie den Roboter auch dann verwenden, wenn sich die Station auf einer anderen Etage befindet. Wählen Sie einfach die richtige Karte in der App aus und der Roboter kann loslegen:
Wenn Sie eine oder mehrere Karten erstellt haben, können Sie in der Philips HomeRun App eingeschränkte Reinigungszonen einrichten:
Um eine Karte für eine bestimmte Etage zu erstellen, ist es wichtig, die Station auch dort zu platzieren. Der Roboter muss sich während der Kartierung in der Station befinden. Wenn Sie eine Karte der zweiten Etage erstellen möchten, muss die Station während der Kartierung auch dort platziert werden. Später können Sie die entsprechende Karte für den Boden, den Sie reinigen möchten, in der App auswählen.
So erstellen Sie eine Karte
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am Roboter oder tippen Sie in der App auf das Startsymbol, um eine Karte zu erstellen, nachdem Sie Ihren Roboter mit der App gekoppelt haben.
Wenn Sie bereits eine Karte erstellt haben und eine weitere erstellen möchten:
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XU2000/10, XU2100/20, XU2000/20. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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