Wie funktioniert das Erstellen und Verwalten von Karten in meiner Philips HomeRun App?

Die folgenden Informationen gelten nur für die 7000er und 3000er Serie.

Um eine Karte einer weiteren Etage zu erstellen, muss die Station während der Kartierung dort platziert werden. Es ist wichtig, dass der Roboter von der Station aus startet und zu ihr zurückkehrt, wenn die Kartierung beendet ist. Um eine neue Karte zu erstellen, gehen Sie in der HomeRun App im Hauptmenü zu "Meine Karten" und klicken Sie auf "Karte erstellen" oder wählen Sie das "Plus"-Symbol in der oberen rechten Ecke aus. Befolgen Sie dann die Anweisungen in der App.



Ihr Roboter kann eine Karte von jedem Stockwerk in Ihrem Zuhause erstellen, bis maximal fünf Karten. Sie können bis zu 3 Karten sperren, um zu verhindern, dass sie überschrieben werden:

Gehen Sie im Hauptmenü zu "Kartenverwaltung".

Wählen Sie das Bleistiftsymbol in der oberen rechten Ecke aus. Es werden Schlüsselsymbole angezeigt.

Verschieben Sie das Schlüsselsymbol der Karten, die Sie sperren bzw. entsperren möchten.

Nachdem die Karte der zusätzlichen Etage erstellt wurde, können Sie den Roboter auch dann verwenden, wenn sich die Station auf einer anderen Etage befindet. Wählen Sie einfach die richtige Karte in der App aus und der Roboter kann loslegen: