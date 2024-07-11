Wie reinige ich meinen Philips HomeRun Saugroboter?

Lassen Sie zunächst das Schmutzwasser aus dem Behälter ab, indem Sie den Deckel öffnen (Abb. 12 und 13).

Lassen Sie zunächst das Schmutzwasser aus dem Behälter ab, indem Sie den Deckel öffnen (Abb. 12 und 13).

Lassen Sie zunächst das Schmutzwasser aus dem Behälter ab, indem Sie den Deckel öffnen (Abb. 12 und 13).

Lassen Sie zunächst das Schmutzwasser aus dem Behälter ab, indem Sie den Deckel öffnen (Abb. 12 und 13).

Lassen Sie zunächst das Schmutzwasser aus dem Behälter ab, indem Sie den Deckel öffnen (Abb. 12 und 13).

Lassen Sie zunächst das Schmutzwasser aus dem Behälter ab, indem Sie den Deckel öffnen (Abb. 12 und 13).

Lassen Sie zunächst das Schmutzwasser aus dem Behälter ab, indem Sie den Deckel öffnen (Abb. 12 und 13).

Öffnen Sie anschließend die Abdeckung für sauberes Wasser, und stellen Sie den Behälter unter den Wasserhahn, um ihn mit sauberem Wasser zu befüllen. Es ist wichtig, den Wasserstand im Behälter zu beobachten, wenn Sie sauberes Wasser nachfüllen, damit das Wasser nicht überläuft (Abb. 14).

Öffnen Sie anschließend die Abdeckung für sauberes Wasser, und stellen Sie den Behälter unter den Wasserhahn, um ihn mit sauberem Wasser zu befüllen. Es ist wichtig, den Wasserstand im Behälter zu beobachten, wenn Sie sauberes Wasser nachfüllen, damit das Wasser nicht überläuft (Abb. 14).

Öffnen Sie anschließend die Abdeckung für sauberes Wasser, und stellen Sie den Behälter unter den Wasserhahn, um ihn mit sauberem Wasser zu befüllen. Es ist wichtig, den Wasserstand im Behälter zu beobachten, wenn Sie sauberes Wasser nachfüllen, damit das Wasser nicht überläuft (Abb. 14).

Öffnen Sie anschließend die Abdeckung für sauberes Wasser, und stellen Sie den Behälter unter den Wasserhahn, um ihn mit sauberem Wasser zu befüllen. Es ist wichtig, den Wasserstand im Behälter zu beobachten, wenn Sie sauberes Wasser nachfüllen, damit das Wasser nicht überläuft (Abb. 14).

Öffnen Sie anschließend die Abdeckung für sauberes Wasser, und stellen Sie den Behälter unter den Wasserhahn, um ihn mit sauberem Wasser zu befüllen. Es ist wichtig, den Wasserstand im Behälter zu beobachten, wenn Sie sauberes Wasser nachfüllen, damit das Wasser nicht überläuft (Abb. 14).

Öffnen Sie anschließend die Abdeckung für sauberes Wasser, und stellen Sie den Behälter unter den Wasserhahn, um ihn mit sauberem Wasser zu befüllen. Es ist wichtig, den Wasserstand im Behälter zu beobachten, wenn Sie sauberes Wasser nachfüllen, damit das Wasser nicht überläuft (Abb. 14).

Öffnen Sie anschließend die Abdeckung für sauberes Wasser, und stellen Sie den Behälter unter den Wasserhahn, um ihn mit sauberem Wasser zu befüllen. Es ist wichtig, den Wasserstand im Behälter zu beobachten, wenn Sie sauberes Wasser nachfüllen, damit das Wasser nicht überläuft (Abb. 14).