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Wie reinige ich meinen Philips HomeRun Saugroboter?

Lesen Sie den folgenden Artikel über die Reinigung und Pflege Ihres Philips HomeRun Saug-Wischroboters, damit er in gutem Zustand bleibt.

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Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XU2000/10 , XU2100/20 , XU2000/20 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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