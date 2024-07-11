Wie reinige ich meinen Philips HomeRun Saugroboter?
Lesen Sie den folgenden Artikel über die Reinigung und Pflege Ihres Philips HomeRun Saug-Wischroboters, damit er in gutem Zustand bleibt.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 7000er Serie.
Leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Reinigungsvorgang (nur für XU7000)
Reinigen Sie das Wischtuch
Reinigen Sie die Kehrwalze
Reinigen Sie die Seitenbürste
Reinigen Sie die Ladekontakte und Sensoren
Ersetzen Sie den Staubbeutel (gilt nur für den XU7100). Hinweis: Sehen Sie sich das Video im Abschnitt "Absaugstation" an.
Reinigen Sie den abwaschbaren Luftfilter
Sehen Sie sich je nach Modell das folgende Video zur Wartung des Roboters an.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 3000er Serie.
Leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Reinigungsvorgang (nur für XU3000)
Reinigen Sie den abwaschbaren Luftfilter
Reinigen Sie das Wischtuch
Reinigen und befüllen Sie den Wasserbehälter
Reinigen Sie die Kehrwalze
Reinigen Sie die Seitenbürste
Reinigen Sie die Ladekontakte und Sensoren
Ersetzen Sie den Staubbeutel (gilt nur für XU3100 und XU3110). Hinweis: Sehen Sie sich das Video im Abschnitt "Absaugstation" an.
Sehen Sie sich je nach Modell das folgende Video zur Wartung des Roboters an.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 2000er Serie.
Leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Reinigungsvorgang (nur für XU2000)
Reinigen Sie den abwaschbaren Luftfilter
Reinigen Sie das Wischtuch
Reinigen und befüllen Sie den Wasserbehälter
Reinigen Sie die Kehrwalze
Reinigen Sie die Seitenbürste
Reinigen Sie die Ladekontakte und Sensoren
Tauschen Sie den Staubbeutel aus (gilt nur für den XU2100). Hinweis: Sehen Sie sich das Video unten an.
Die folgenden Informationen gelten für die Series 6000 Modelle. Wartung des Staubbehälters
Öffnen und leeren Sie den Staubbehälter (Abb. 1).
Entfernen Sie den Filter (Abb. 2).
Entfernen Sie den Staub im Filter und im Staubbehälter mit einer Vogelbürste (Abb. 3).
Spülen Sie den Staubbehälter und den Filter mit sauberem Wasser aus, und schütteln Sie dann die Wassertropfen vom Staubbehälter und Filter (Abb. 4). Hinweis: Lassen Sie den Staubbehälter und den Filter nach der Reinigung gründlich trocknen (Abb. 5). Verwenden Sie kein heißes Wasser oder Reinigungsmittel.
Pflegen des Wischtuchs
Nehmen Sie zunächst die Wischtucheinheit auseinander und dann das Wischtuch ab.
Verwenden Sie sauberes Wasser, um die Wischtucheinheit abzuspülen. Achten Sie darauf, nicht zu stark zu schrubben, da dies zu Schäden führen kann.
Lassen Sie die Wischtucheinheit und das Wischtuch nach der Reinigung vollständig trocknen. Befestigen Sie diese Einheit wieder, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.
Wartung der Mittel- und der Seitenbürste
Entfernen Sie die Wischtucheinheit (Abb. 6).
Öffnen Sie die Abdeckung für den mittleren Bereich, und nehmen Sie die mittlere Drehbürste heraus (Abb. 7).
Entfernen Sie mit einer Vogelbürste Schmutzrückstände oder Haare von der mittleren rotierenden Bürste (Abb. 8).
Nehmen Sie die Seitenbürste heraus, und entfernen Sie alle Haare (Abb. 9).
Wartung des Antriebsrads und des Rundumrads
Entfernen Sie Schmutz oder Haare mit einer Vogelbürste vom Antriebsrad.
Entfernen Sie Schmutz oder Haare mit einer Vogelbürste vom Rundumrad.
Eine Hand, die eine Bürste und einen Staubsauger hält.
Reinigen der Sensoren und der Ladekontakte
Es ist wichtig, die Sensoren des Roboters regelmäßig zu reinigen. Entfernen Sie Staub mit einem trockenen Tuch oder einer Vogelbürste (Abb. 10).
Reinigen Sie außerdem regelmäßig die Ladekontakte des Roboters, aber verwenden Sie kein feuchtes Tuch, da dies Schäden verursachen könnte. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder eine Vogelbürste, um Staub von den Ladekontakten zu entfernen (Abb. 11).
Reinigen des Wasserbehälters
Lassen Sie zunächst das Schmutzwasser aus dem Behälter ab, indem Sie den Deckel öffnen (Abb. 12 und 13).
Öffnen Sie anschließend die Abdeckung für sauberes Wasser, und stellen Sie den Behälter unter den Wasserhahn, um ihn mit sauberem Wasser zu befüllen. Es ist wichtig, den Wasserstand im Behälter zu beobachten, wenn Sie sauberes Wasser nachfüllen, damit das Wasser nicht überläuft (Abb. 14).
Wenn Sie den Wasserbehälter reinigen müssen, lösen Sie die seitlichen Verriegelungen, und nehmen Sie den Wasserbehälter heraus. Verwenden Sie danach ein Tuch oder spülen Sie ihn mit Wasser ab, um Schmutz zu entfernen. Schrubben Sie den Behälter nicht mit einer Bürste, da dies zu Schäden führen und die ordnungsgemäße Verwendung beeinträchtigen kann (Abb. 15 und 16).
Reinigen der Dockingstation
Um die Rampe der Dockingstation zu reinigen, heben Sie die runden Schnallen auf beiden Seiten an und entfernen Sie sie. Drücken Sie die Rampe nach der Reinigung nach unten, um sie wieder zusammenzubauen.
Entfernen Sie die Reinigungsrippe von der Dockingstation und spülen Sie sie ab , um Dreck und Schmutz zu entfernen.
Hinweis: Geben Sie der Rampe der Ladestation, der Reinigungsrippe und den Flächen im Inneren, ausreichend Zeit zum Trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.
Bei den Modellen XU7100, XU3100 und XU3110 mit Absaugstation können Sie den alten vollen Staubbeutel herausnehmen und einen neuen in die Absaugstation einsetzen.
Sehen Sie sich je nach Modell das folgende Video zur Wartung des Roboters an.
Wenn sich das Problem anhand der oben genannten Lösungen nicht beheben lässt, wenden Sie sich für weitere Hilfe bitte an uns.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XU2000/10 , XU2100/20 , XU2000/20 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›