Wie und wann muss der Staubbeutel meines Philips HomeRun Saugroboters ausgetauscht werden?
Im nachstehenden Artikel erfährst du, wann und wie du den Staubbeutel des Philips HomeRun Saug-Wischroboters der Modelle XU7100, XU2100 und XU3100 ersetzen musst.
Der Philips HomeRun Saug-Wischroboter XU7100 und XU3100 sind mit einer Absaugstation ausgestattet. Nach der Reinigung wird der Staubbehälter des Roboters automatisch in den Einweg-Staubbeutel der Absaugstation entleert.
Je nach Wohnumgebung, Reinigungshäufigkeit und Anzahl der Haustiere hält der Einweg-Staubbeutel bis zu 30 Tage, bevor er ausgetauscht werden muss.
Hinweis:
In der Philips HomeRun App kannst du die Einstellungen für das automatische Entleeren festlegen, z. B. wie oft der Staubbeutel entleert werden soll. Tippe dazu auf das Hauptmenü (3 horizontale Striche) und wähle die Einstellungen für "Automatisches Leeren".
Wenn du ein neues Set Staubbeutel bestellen möchtest, tippe auf das Hauptmenü (3 horizontale Striche) und wähle "Zubehör suchen". Du findest sie auch auf unserer Website, Ersatz-Staubbeutel XV1472 für die Series XU7100 und Ersatz-Staubbeutel FC8022 für die Series XU3100 und XU2100.
Die folgenden Informationen gelten nur für das Modell 7100.
Öffne den Deckel der Absaugstation.
Ziehe an der Lasche des Staubbeutels, um ihn aus der Absaugstation herauszuziehen und entsorge ihn (siehe Abb. A).
Setze einen neuen Staubbeutel ein. Schiebe dazu das Kartonstück in den an der Station gezeigten Schlitz (siehe Abb. B).
Hinweis: Die Modellnummer des Ersatz-Staubbeutels lautet XV1472.
Sieh dir unser Video unten an, um zu erfahren, wie du den Staubbeutel austauschen kannst.
Die folgenden Informationen gelten für die folgenden Modelle XU5100:
Falls die orangefarbene LED in der Mitte der Station blinkt, bedeutet dies, dass der Staubbeutel voll, nicht oder nicht richtig eingesetzt ist.
Öffne den Deckel der Station. (siehe Abbildung A)
Drücke die Entriegelungstaste und schiebe den Beutelhalter zur Seite. (Siehe Abb. B).
Entferne den Staubbeutel. (Siehe Abb. C)
Entsorgung des gebrauchten Staubbeutels (siehe Abb. D)
Schiebe das Kartonstück des neuen Staubbeutels auf den Beutelhalter. (Siehe Abb. E)
Schiebe den Beutelhalter wieder in die aufrechte Position, bis ein Klicken zu hören ist. (Siehe Abb. F)
Schließe den Deckel der Station.
Hinweis: Die Modellnummer des Ersatz-Staubbeutels lautet FC8022.
Lässt sich das Problem anhand dieser genannten Schritte nicht beheben, wende dich für weitere Hilfe an uns.
Die folgenden Informationen gelten für die Modelle XU3100, XU3110 und XU2100.
Wenn die orangefarbene LED an der Absaugstation blinkt, wird angezeigt, dass der Staubbeutel voll ist:
Öffne den Deckel der Absaugstation (siehe Abb. A).
Drücke die Entriegelungstaste und schiebe den Beutelhalter zur Seite. (Siehe Abb. B).
Entferne und entsorge den Staubbeutel (siehe Abb. C).
Schiebe das Kartonstück des Staubbeutels auf den Beutelhalter (siehe Abb. D).
Schiebe den Beutelhalter wieder in die aufrechte Position, bis du ein Klickgeräusch hörst, und schließe den Deckel der Absaugstation (siehe Abb. E).
Hinweis: Die Modellnummer des Ersatz-Staubbeutels lautet FC8022.
Sieh dir unser Video unten an, um zu erfahren, wie du den Staubbeutel austauschen kannst.
Lässt sich das Problem anhand dieser genannten Schritte nicht beheben, wende dich für weitere Hilfe an uns.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XU5100/10, XU5100/20, XU2100/20. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›