Wie und wann muss der Staubbeutel meines Philips HomeRun Saugroboters ausgetauscht werden?

Die folgenden Informationen gelten für die folgenden Modelle XU5100:

Falls die orangefarbene LED in der Mitte der Station blinkt, bedeutet dies, dass der Staubbeutel voll, nicht oder nicht richtig eingesetzt ist.

Öffne den Deckel der Station. (siehe Abbildung A)

Drücke die Entriegelungstaste und schiebe den Beutelhalter zur Seite. (Siehe Abb. B).

Entferne den Staubbeutel. (Siehe Abb. C)

Entsorgung des gebrauchten Staubbeutels (siehe Abb. D)

Schiebe das Kartonstück des neuen Staubbeutels auf den Beutelhalter. (Siehe Abb. E)

Schiebe den Beutelhalter wieder in die aufrechte Position, bis ein Klicken zu hören ist. (Siehe Abb. F)

Schließe den Deckel der Station.

Hinweis: Die Modellnummer des Ersatz-Staubbeutels lautet FC8022.

Lässt sich das Problem anhand dieser genannten Schritte nicht beheben, wende dich für weitere Hilfe an uns.