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Wie und wann muss der Staubbeutel meines Philips HomeRun Saugroboters ausgetauscht werden?

Im nachstehenden Artikel erfährst du, wann und wie du den Staubbeutel des Philips HomeRun Saug-Wischroboters der Modelle XU7100, XU2100 und XU3100 ersetzen musst.

HomeRun Modelle

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XU5100/10, XU5100/20, XU2100/20. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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