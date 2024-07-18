Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Philips Support

    Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?

    Veröffentlicht am 18. Juli 2024

    Während des Herstellungsprozesses fügt Philips dem rotierenden Metallstift unter dem Schneidelement vieler Haarschneider, Multigroomer und Bartschneider etwas weißes Schmierfett zu.

    Dieses Schmierfett ist vorgesehen und soll den Stift während der gesamten Lebensdauer des Produkts schmieren.

    Bitte beachten Sie:

    • Um eine optimale Produktleistung zu gewährleisten, entfernen Sie dieses Schmierfett nicht.
    • Der Stift muss nicht zusätzlich geschmiert werden.
    • Das Schmierfett hält der routinemäßigen Reinigung des Produkts stand.

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: MG7962/30 , MG7931/15 , MG7921/15 , MG5952/30 , MG5951/15 , MG5931/15 , MG7951/15 , MG7961/15 , MG9531/15 , BT3660/15 , BT3620/15 , BT3617/15 , BT5780/15 , BT7670/15 , BT7665/15 , BT5785/30 , BT5775/15 , MG7950/15 , MG3721/14 , HC3505/15 , MG3710/15 , MG9530/15 , BT3238/15 , BT3233/15 , CP1391/01 , MG7940/15 , MG9555/15 , MG9553/15 , MG9550/15 , MG9540/15 , MG5920/15 , MG5940/15 , MG5950/15 , MG7920/15 , MG7930/15 , MG7940/75 , BT3234/15 , BT3239/15 , BT5515/75 , BT5515/70 , BT5515/20 , MG5930/15 , MG7736/25 , QC5053/00 , MG5720/90 , MG5730/35 , MG3720/35 , HC9420/15 , BT9810/90 , MG5720/13 , BT5522/13 , BT5522/15 , MG7736/13 , BT3222/13 , MG9710/93 , BT3222/14 , MG7736/15 , MG3740/15 , MG9720/90 , MG9710/90 , HC3525/15 , QC5115/16 , QC5115/13 , MG5716/90 , BT9810/15 , BT9810/13 , MG3710/85 , QC5000/00 , MG3715/14 , HC5650/15 , HC7650/15 , HC5630/15 , BT5503/85 , BT5515/15 , BT5502/15 , HC5632/15 , HC5612/15 , HC5630/13 , HC5632/13 , BT5502/13 , BT5515/13 , BT7520/15 , BT7512/15 , HC3510/85 , BT7500/15 , MG7745/15 , MG7785/20 , HC3510/15 , HC3520/15 , HC3535/15 , BT5207/15 , MG3758/15 , BT5202/80 , BT3236/14 , BT3226/14 , BT3216/14 , BT3202/14 , MG3720/33 , MG5730/33 , MG3710/33 , HC3509/15 , HC3530/15 , HC3510/13 , BT3206/14 , BT3206/13 , BT1209/15 , MG5720/15 , MG7770/15 , MG7730/15 , BT1216/15 , BT1216/10 , MG7720/15 , BT7204/85 , MG3730/13 , MG3730/15 , MG3720/15 , BT9297/15 , QG3398/15 , MG7720/13 , MG5730/15 , MG7715/15 , QG3338/15 , HC5438/79 , BT7220/15 , BT7205/15 , BT7201/15 , BT7210/15 , BT7203/15 , BT7090/32 , QG3334/15 , BT1100/42 , BT5205/16 , BT5210/16 , QG415/15 , BT5200/16 , BT405/15 , HC3410/85 , HC7450/16 , HC9450/15 , HC9490/15 , HC9450/20 , HC9450/13 , HC7460/15 , HC3420/15 , HC3424/80 , HC5440/80 , HC3410/15 , HC3400/15 , HC7450/80 , HC5440/16 , BT5270/32 , BT9290/32 , QC5115/15 , QC5130/15 , QC5370/32 , QG3380/16 , QC5570/15 , QC5570/32 , QG3340/16 , QC5365/80 , QC5380/80 , QC5380/32 , QC5360/32 , QC5375/80 , QC5390/80 , QC5390/32 , QG3270/32 , QG3250/32 , QC5335/80 , QC5345/15 , QC5350/80 , QC5340/80 , QC5120/15 , QC5530/15 , QC5330/15 , QC5770/80 , QC5125/15 , QC5055/40 , QG3193/00 , QC5045/00 , QC5055/00 , QG3190/00 , QG3150/30 , QC5170/02 , QC5040/00 , QC5010/00 , QC5005/10 , QC5015/10 , QC5070/00 , QC5070/80 , QC5099/00 , QG3040/10 , QC5090/00 , QC5170/00 , QG3080/10 , QG3020/10 , QC5050/00 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Weitere nützliche Links

    Hilfe zum Produkt?

    Kontaktaufnahme zu Philips

    Wir helfen Ihnen gerne weiter

    Kontaktaufnahme zu Philips

    Wir helfen Ihnen gerne weiter

    Suchen Sie nach etwas anderem?

    Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

    Support-Homepage
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.