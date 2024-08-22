Warum ist die Betriebsdauer meiner Elterneinheit kurz?
Die Betriebszeit der Elterneinheit Ihres Babyphones kann je nach Einstellung und dem gewählten Betriebsmodus variieren. Nachstehend finden Sie Möglichkeiten, wie Sie die Betriebszeit der Elterneinheit maximieren können.
Wenn das Videodisplay kontinuierlich eingeschaltet ist, verbraucht die Elterneinheit viel Energie. Um die Betriebszeit zu erhöhen, aktivieren Sie den Eco-Modus in der Elterneinheit.
Wenn der Eco-Modus aktiviert ist, werden das Display und der Ton der Elterneinheit ausgeschaltet, wenn 20 Sekunden lang kein Ton erkannt wird. Die Eco-Anzeige leuchtet grün, um anzuzeigen, dass der Eco-Modus aktiviert ist. Im Eco-Modus werden das Display und die Tonübertragung vollständig ausgeschaltet, um die Betriebszeit über den Akku zu reduzieren. Wenn die Baby-Einheit Geräusche erkennt, werden das Display und der Ton der Elterneinheit sofort eingeschaltet. Die Geräusche werden an die Elterneinheit übertragen und die Geräuschpegelleuchten leuchten grün. Solange keine Geräusche erkannt werden, sind die Leuchtanzeigen für den Geräuschpegel ausgeschaltet.
Hinweis: Der minimale Geräuschpegel zur Aktivierung von Ton und Anzeige wird durch die Empfindlichkeitseinstellung festgelegt.
Um den Eco-Modus zu aktivieren, drücken Sie die Modus-Taste an der Seite der Elterneinheit.
Wenn die Helligkeit hoch eingestellt ist, verbraucht die Elterneinheit mehr Strom. Um die Helligkeit des Displays einzustellen, drücken Sie den linken oder rechten Teil der Bedientaste.
Wenn die Lautstärke hoch eingestellt ist, verbraucht die Elterneinheit mehr Strom.
Um die Lautstärke der Elterneinheit einzustellen, drücken Sie auf den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um die Lautstärke einzustellen.
Hinweis: Wenn die Lautstärkeleiste auf der kleinsten Einstellung steht, ist die Lautstärke stummgeschaltet. Die Elterneinheit zeigt in der Statusleiste ein Stummschaltungssymbol an und Sie erhalten nur Alarme und Videos von der Elterneinheit.
Wenn die Empfindlichkeit sehr hoch eingestellt ist, verbraucht die Elterneinheit mehr Strom. Die Empfindlichkeitsstufe der Baby-Einheit bestimmt, was Sie über die Elterneinheit hören. Wenn die Stufe hoch eingestellt ist, hören Sie viele Geräusche, einschließlich leiser Hintergrundgeräusche. Wenn die Empfindlichkeitsstufe niedrig eingestellt ist, hören Sie nur lautere Geräusche.
Drücken Sie zum Einstellen der Empfindlichkeit den rechten Teil der Bedientaste, um die Empfindlichkeitsstufen einzustellen. Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um die gewünschte Empfindlichkeitsstufe einzustellen.
Verwenden Sie den Originaladapter, um den Akku aufzuladen und den Akkuzustand zu pflegen.
Auch wenn die Elterneinheit ausgeschaltet ist, entlädt sich der Akku allmählich und sehr langsam.
Schalten Sie die Elterneinheit aus, wenn Sie sie nicht verwenden, um den Akku zu schonen.
Wir empfehlen Ihnen, die Elterneinheit die ganze Nacht über an das Stromnetz angeschlossen zu lassen. Wenn der Akku nachts fast leer ist, piept die Elterneinheit, der Sie möglicherweise aufweckt.
Wie bei jedem anderen wiederaufladbaren elektronischen Gerät verringert sich die Akkukapazität nach einer langen Nutzungsdauer ab.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:SCD892/26 , SCD882/26 , SCD881/26 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›