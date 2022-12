Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während Ihr Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch Ihres Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.