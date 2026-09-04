Philips Support Warum sind Avent Sauger und Schnuller aus Silikon und nicht aus Latex?

Die Vorteile von Silikon im Vergleich zu Latex:

Sehr transparent, für einen natürlichen und hygienischen Aspekt.

Geeignet für Latex-Allergiker.

Silikongummi ist länger haltbar als Latexgummi.

Robust – nur schwer durchzubeißen.

Geschmacks- und geruchsneutral, erleichtert das Stillen. Latex riecht und schmeckt nach Gummi, dies kann dazu führen, dass das Baby die Brust der Mutter ablehnt.

Kann in kochendem Wasser, mit Dampf oder kaltem Wasser sterilisiert werden.

Mikrowellen- und spülmaschinenfest.