Warum sind Avent Sauger und Schnuller aus Silikon und nicht aus Latex?

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Die Vorteile von Silikon im Vergleich zu Latex:
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF087/02 , SCF349/55 , SCF376/28 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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