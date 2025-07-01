Wie entferne ich Wasser aus einem Philips Avent Schnuller?

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Nach der Reinigung kann es sein, dass sich noch etwas Wasser im Sauger Ihres Philips Avent Schnullers befindet. Das Wasser ist für Ihr Baby harmlos, aber Sie können es in ein paar wenigen einfachen Schritten entfernen.
Tipp: Tauschen Sie die Schnuller zur besseren Hygiene alle 4 Wochen aus.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/12 , SCF094/11 , SCF094/10 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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