Was sind die Unterschiede zwischen den Philips Avent Schnullern?
Erfahren Sie, wie sich die Philips Avent ultra start, ultra soft, ultra air Schnuller und Soothie von herkömmlichen Schnullern unterscheiden.
Die Philips Avent Schnuller für Neugeborene sind unsere leichtesten und kleinsten, ringlosen Schnuller, die Ihr Neugeborenes unterstützen. Dies hilft, trockene Haut und Hautirritationen zu vermeiden. Der ultra start Schnuller verfügt zudem über einen Sterilisator/Transportbehälter zum Sterilisieren des Schnullers in der Mikrowelle. Der ultra Start Schnuller ist auch für die Nacht erhältlich.
Der Philips Avent ultra soft Schnuller verfügt über einen flexiblen, weichen Schild, um Druckstellen und Hautirritationen zu reduzieren. Der ultra soft Schnuller verfügt zudem über einen Sterilisator/Transportbehälter zum Sterilisieren des Schnullers in der Mikrowelle. Der ultra soft Schnuller ist in den Versionen 0 bis 6 Monate, 6 bis 18 Monate und ab 18 Monate erhältlich.
Der Philips Avent ultra air Schnuller ermöglicht einen höheren Luftstrom als andere Philips Avent Schnuller. Dies hilft, trockene Haut und Hautirritationen zu vermeiden. Der ultra air Schnuller verfügt zudem über einen Sterilisator/Transportbehälter zum Sterilisieren des Schnullers in der Mikrowelle. Der ultra air Schnuller ist in den Versionen Nighttime, 0 bis 6 Monate, 6 bis 18 Monate und ab 18 Monate erhältlich.
Ein einteiliger Silikonschnuller mit einer Konstruktion für den Finger unterstützt Ihr Neugeborenes beim Saugen, indem Sie Ihren Finger in den Sauger stecken. Der Soothie Schnuller ist in runder und in Herz-/Kurvenform erhältlich.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:SCF094/06 , SCF094/07 , SCF094/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›