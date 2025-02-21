Was sind die Unterschiede zwischen den Philips Avent Schnullern?

Die Philips Avent Schnuller für Neugeborene sind unsere leichtesten und kleinsten, ringlosen Schnuller, die Ihr Neugeborenes unterstützen. Dies hilft, trockene Haut und Hautirritationen zu vermeiden. Der ultra start Schnuller verfügt zudem über einen Sterilisator/Transportbehälter zum Sterilisieren des Schnullers in der Mikrowelle. Der ultra Start Schnuller ist auch für die Nacht erhältlich.