Wie sterilisiere ich meinen Philips Avent Schnuller?

Sie können die Avent ultra start, ultra soft und ultra air Schnuller in der Mikrowelle sterilisieren, indem Sie den Transportbehälter verwenden, der im Lieferumfang des Schnullers enthalten ist.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

Spülen Sie die Schnuller unter kaltem Leitungswasser ab. Geben Sie 25 ml Wasser in den Transportbehälter. Legen Sie die Schnuller in den Behälter, und schließen Sie den Deckel. Legen Sie den Behälter in die Mikrowelle. Schalten Sie die Mikrowelle drei Minuten lang bei 700 W bis 1000 W ein. Lassen Sie den Behälter fünf Minuten lang abkühlen. Gießen Sie das Wasser aus dem Behälter.

Andere Avent Schnuller als ultra start, ultra soft und ultra air (z. B. Classic oder Freeflow) können nicht im Transportbehälter sterilisiert werden. Die Classic und Freeflow Schnuller können beschädigt werden, wenn sie im Behälter sterilisiert werden.