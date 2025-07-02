Suchbegriffe

    Elternteil verwendet Premium 2-in-1 Flaschenwärmer
    235 Bewertungen

    Avent 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator Premium

    Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten.

    Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke¹

    Lernen Sie unseren Philips Avent Premium 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator kennen

    So kann jeder helfen

    Kein Rätselraten, mit unserem Flaschenwärmer und Sterilisator können alle zuverlässig und problemlos helfen. Egal, ob Sie Profi in der Mahlzeitvorbereitung sind oder den Sterilisator zum ersten Mal verwenden – fühlen Sie sich jedes Mal sicher.

    Schnelles, sicheres Erwärmen und Sterilisieren. Jedes Mal.

    Zeit für eine Mahlzeit? Unser Warmwasserbad nach Krankenhaus-Standard erhält Milchproteine besser, während der intelligente Sensor eine Überhitzung verhindert. Zeit für die Reinigung? Natürlicher Dampf entfernt 99,9 % der Bakterien². Ganz einfach.

    Standard-Produktfoto Alternatives Produktfoto Alternatives Produktfoto

    Ein Multifunktionsgerät

    Gründlich, sicher und schnell – von Anfang bis Ende

    Die zwei vertrauenswürdige Technologien in einem einzigen Gerät. Durch das Erwärmen des Wasserbades nach Krankenhaus-Standard werden die Mahlzeiten in 3 Minuten³ erwärmt. Und Dampf beseitigt 99,9 % der Bakterien² auf natürliche Weise.

    Erhält die Nährstoffe

    Kein Rätselraten. Kein Überhitzen

    Dank des intelligenten Sensors besteht kein Risiko, dass die Nahrung überhitzt wird. Die Erwärmzeit wird automatisch an die Starttemperatur der Flasche angepasst.

    Sterilisiert mehrere Teile

    Universell kompatibel

    Holen Sie das Beste aus jedem Sterilisationszyklus heraus, indem Sie Flaschen, Schnuller und Zubehör gleichzeitig desinfizieren. Es funktioniert auch mit den meisten Flaschenmarken.

    Bild einer Funktion

    Erwärme Fläschchen in nur 3 Minuten mit nur einem Knopfdruck*

    Zeit für eine Mahlzeit? Unser Wasserbad in Krankenhausqualität erhält die wichtigen Milchproteine besser, ohne dass dabei die Effizient beeinträchtigt wird. Egal, ob du oder eine andere Betreuungsperson dein Baby füttert – mit dieser bewährten Technologie für das Erwärmen ist das Fläschchen innerhalb von 3 Minuten fertig.*

    Bild einer Funktion

    Tötet sicher 99,9 % der Bakterien** mit natürlichem Dampf ab

    Nutze für die Reinigung natürlichen Dampf, um 99,9 % der Bakterien abzutöten. Dampf dringt bekannterweise in Ecken und Fugen ein und ist ideal für die vollständige Sterilisierung der Fläschchen, Schnuller oder kleinen Spielzeuge deines Babys – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien.

    Bild einer Funktion

    Wasserbad-Erwärmung nach Krankenhausstandard

    Erwärme Milch in einem Wasserbad wie im Krankenhaus. Diese schonende Technik erhält wichtige Milchproteine besser als andere Methoden, was wichtig für den Aufbau des Immunsystems deines Babys ist. Unsere Technologie fördert sanft und schnell die gesunde Entwicklung deines Babys bei jeder Mahlzeit.

    Bild einer Funktion

    Eine konstante Milchzirkulation verhindert, dass heiße Stellen entstehen

    Unsere Erwärmungstechnologie schützt die wertvollen Proteine, die die gesunde Entwicklung deines Babys fördern, durch eine gleichmäßige und konstante Wärmeverteilung. Bei der Erwärmung im Wasserbad müssen Sie sich keine Gedanken über heiße Stellen machen, die zum Verderben der Milch führen können. Dein Baby kann stattdessen jedes Mal gleichmäßig warme, nährstoffreiche Mahlzeiten genießen.

    Bild einer Funktion

    Intelligenter Sensor verhindert Überhitzen

    Egal, welche Ausgangstemperatur die Milch hat, unser intelligenter Sensor managt alles für dich. Die Aufwärmzeit wird automatisch durch Erfassen der Ausgangstemperatur der Milch angepasst. Kein Rätselraten. Keine Überhitzung.

    Person, die die Schwangerschaft⁺ App am Telefon verwendet

    Unterstützt Mütter ab Tag 1 – Holen Sie sich die Schwangerschaft⁺ App

    Schwangerschaft⁺ hilft Ihnen, die Versorgung von Anfang an zu planen, zu lernen und weiterzugeben. Mit Informationen zu Schwangerschaft, Ernährung, Sport und Wehen sowie mit Scanbildern, die die Entwicklung des Babys widerspiegeln.

    video banner

    Premium 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator

    Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten.

    Schnelles, sicheres und gleichmäßiges Erwärmen in Kombination mit einer Sterilisation ohne Chemikalien, die 99,9 % der Bakterien² entfernt.

    Haftungsausschluss

    ¹ Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
    ² 150 ml Milch mit Raumtemperatur in der Avent Natural-Flasche mit 260 ml.
    ³ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.
    * 150 ml Milch bei Zimmertemperatur in einer Philips Avent Natural Response Flasche (260 ml)
    ** Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.
