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  • Intelligentes und einfaches Aufwärmen
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Philips Avent PremiumSchneller Flaschenwärmer

SCF358/00

3.9
| (239) Bewertungen

1 Auszeichnung

Intelligentes und einfaches Aufwärmen
Bereiten Sie innerhalb von Minuten erwärmte Mahlzeiten mit einem Flaschenwärmer vor, der die Temperatur für Sie regelt. Der intelligente Temperatursensor passt das Heizmuster für schnelles und gleichmäßiges Erwärmen automatisch an.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Kein Rätselraten mehr während der Zubereitung

Intelligentes und einfaches Aufwärmen

  • Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen

  • Schneller Erwärm- und Auftaumodus

  • Geeignet für Milch und Babynahrung

Die intelligente Temperaturregelung wählt den idealen Erwärmmodus

Die intelligente Temperaturregelung wählt den idealen Erwärmmodus

Stellen Sie die Milchmenge ein, drücken Sie die Starttaste, und lassen Sie den Smart Temperature Control Sensor den Rest für Sie übernehmen. Die Funktion erkennt die Anfangstemperatur der Milch und erwärmt sie schnell auf die richtige Temperatur, die anschließend bis zu 60 Minuten lang gehalten wird.

Auftaufunktion für Behälter mit gefrorener Milch und Babynahrung

Auftaufunktion für Behälter mit gefrorener Milch und Babynahrung

Möchten Sie zusätzliche Mahlzeiten im Gefrierschrank aufbewahren? Der Flaschenwärmer taut Milch und Babynahrung in ihren Behältern schnell auf.

Wärmt Behälter mit Babynahrung und Milch auf

Wärmt Behälter mit Babynahrung und Milch auf

Wenn Ihr Nachwuchs für die Umstellung auf feste Nahrung bereit ist, taut der Flaschenwärmer auch Behälter mit Babynahrung auf.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image PBTAWARD15

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

239

Bewertungen

05/10/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Flaschenerwärmer

Wir sind mit dem Philips Flaschenerwärmer sehr zufrieden. Die Handhabung ist ganz leicht. Die Fläschchen werden zur Trinktemperatur erwärmt. Wir sind begeistert und können das Produkt empfehlen.

Vorteile

Leichte Handhabung, schnelle Erwärmung zur Trinktemperatur

Nachteile

Für uns gibt es keine Nachteile

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF358/00 Flaschenwärmer Premium verfasst

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08/06/2022

Deutschland

Deutschland

perfekt

ich benutze den Fläschchen wärmer momentan zur warm Haltung der Milch, da nicht immer alles auf einmal getrunken wird, wenn ich die Milch benötige hat sie die perfekte Temperatur, super finde ich auch die abschaltautomatik nach einer Stunde!

Vorteile

Mengeneinstellung zur Temperaturregelung, Abschaltautomatik

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF358/00 Flaschenwärmer Premium verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF358/00 Flaschenwärmer Premium verfasst

21/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hilft sehr auf Reisen und auch Zuhause

Benutzen den Flaschenwärmer nur als Breierwärmer, weil ich zum Glück stillen kann. Dafür ist es sehr gut, da man die Gläschen schonend erwärmen kann. Optisch auch total modern. Wir sind zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF358/00 Flaschenwärmer Premium verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF358/00 Flaschenwärmer Premium verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Für 150 ml Milch mit einer Temperatur von 22 °C in einer Philips Natural-Flasche für 260 ml

  2. Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.