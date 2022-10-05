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SCF358/00
Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen
Schneller Erwärm- und Auftaumodus
Geeignet für Milch und Babynahrung
Stellen Sie die Milchmenge ein, drücken Sie die Starttaste, und lassen Sie den Smart Temperature Control Sensor den Rest für Sie übernehmen. Die Funktion erkennt die Anfangstemperatur der Milch und erwärmt sie schnell auf die richtige Temperatur, die anschließend bis zu 60 Minuten lang gehalten wird.
Möchten Sie zusätzliche Mahlzeiten im Gefrierschrank aufbewahren? Der Flaschenwärmer taut Milch und Babynahrung in ihren Behältern schnell auf.
Wenn Ihr Nachwuchs für die Umstellung auf feste Nahrung bereit ist, taut der Flaschenwärmer auch Behälter mit Babynahrung auf.
Auszeichnungen
3.9
von 5
239
Bewertungen
Cherryheart86
05/10/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Flaschenerwärmer
Wir sind mit dem Philips Flaschenerwärmer sehr zufrieden. Die Handhabung ist ganz leicht. Die Fläschchen werden zur Trinktemperatur erwärmt. Wir sind begeistert und können das Produkt empfehlen.
Vorteile
Leichte Handhabung, schnelle Erwärmung zur Trinktemperatur
Nachteile
Für uns gibt es keine Nachteile
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCF358/00 Flaschenwärmer Premium verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mamacat
08/06/2022
Deutschland
perfekt
ich benutze den Fläschchen wärmer momentan zur warm Haltung der Milch, da nicht immer alles auf einmal getrunken wird, wenn ich die Milch benötige hat sie die perfekte Temperatur, super finde ich auch die abschaltautomatik nach einer Stunde!
Vorteile
Mengeneinstellung zur Temperaturregelung, Abschaltautomatik
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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JSausD
21/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hilft sehr auf Reisen und auch Zuhause
Benutzen den Flaschenwärmer nur als Breierwärmer, weil ich zum Glück stillen kann. Dafür ist es sehr gut, da man die Gläschen schonend erwärmen kann. Optisch auch total modern. Wir sind zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Für 150 ml Milch mit einer Temperatur von 22 °C in einer Philips Natural-Flasche für 260 ml
Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.