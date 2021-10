Intelligente Temperaturregelung passt Heizmuster an

Legen Sie die Flasche mit Milch in den Wärmer, füllen Sie so viel Wasser in den Wärmer, bis der Wasserstand dem Milchstand in der Flasche entspricht, stellen Sie die Milchmenge mit dem Regler ein und drücken Sie Start. Um alles Weitere kümmert sich die intelligente Temperaturregelung. Sie stellt das Heizmuster nach Faktoren wie z.B. der Milchmenge in der Flasche ein, damit die Milch schnell und gleichmäßig im Flaschenwärmer erwärmt wird.