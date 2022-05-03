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SCF358/00
Chauffe uniformément sans points chauds
Réchauffage rapide et mode de décongélation
Convient pour le lait et les aliments pour bébé
Définissez le volume de lait, appuyez sur Démarrer, et laissez le capteur de température intelligent se charger du reste. Il détecte la température initiale du lait et le réchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée, qu'il maintient jusqu'à 60 minutes.
Vous aimez garder des repas d'avance au congélateur ? Le chauffe-biberon décongèle rapidement le lait et les petits pots pour bébé.
Lorsque votre bébé est prêt à passer aux aliments solides, le chauffe-biberon décongèle et réchauffe également les petits pots.
Récompenses
3.9
sur 6
239
Avis
Scorpions06
03/05/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Le top .
Le top , car très pratique pour les biberons et petits pots , très simple et nickel pour le bain-marie.
Avantages
Simple et pratique
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Premium SCF358/00 Chauffe-biberon rapide
Oui, je recommande ce produit
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yavar
31/08/2020
France
Fait partie de la promotion
Chauffe Biberon rapide & Design
Un accessoire bébé qui reste sur notre plan de travail toute la journée se doit d’être aussi fonctionnel qu’esthétique. Ce produit de très bonne qualité, performant se laisse aisément sur le plan de travail. Il chauffe rapidement et simplement le biberon. Autant dire qu’avec le rush de la rentrée, il nous convient parfaitement.
Avantages
Rapide, beau
Contre
N/a
Oui, je recommande ce produit
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Pocedchloe
29/08/2020
France
Fait partie de la promotion
Rapide
J’ai adorer se chauffe biberon étant parti en vacance juste après l’avoir reçu j’étais très heureuse de l’avoir pour ma fille . Très beau design, simple d’utilisation, chauffe rapidement. Génial tout simplement
Avantages
Rapide pratique
Contre
Aucun
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Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pour 150 ml de lait à une température de 22 °C dans un biberon Philips Natural de 260 ml
Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier