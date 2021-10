La fonction de contrôle intelligent de la température adapte la procédure de chauffe

Placez le biberon de lait dans le chauffe-biberon, ajoutez-y de l’eau jusqu’à atteindre le niveau de lait du biberon, définissez le volume de lait sur le thermostat et appuyez sur Démarrer. La fonction de contrôle intelligent de la température s’occupe du reste. Elle permet d’adapter la procédure de chauffe en fonction de plusieurs facteurs (par ex., volume de lait) afin que le chauffe-biberon chauffe le lait rapidement et uniformément.