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Eingestellt
10FF2CMW/00
Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte
Größerer Bildschirm, mehr Komfort beim Betrachten der schönsten Erinnerungen! Auf dem großen Bildschirm des PhotoFrame 10FF2CMW von Philips können Sie Ihre Digitalfotos in hoher Pixeldichte und perfekten digitalen Farben anzeigen - jetzt mit zwei Designrahmen für eine Änderung der Geschwindigkeit oder zur Anpassung an die Saison.
25,9 cm (10,2") LCD
23,9 cm (9,4") Anzeigebereich
Die schicken Rahmen sind einfach zu verändernde, künstlerische Designfunktionen, die dem PhotoFrame hinzugefügt werden können, um Abwechslung zu schaffen oder zur Anpassung an die Raumeinrichtung.
Sie können entscheiden, ob Sie Ihren PhotoFrame über das Stromnetz oder den eingebauten Akku betreiben möchten.
Designrahmen sind leicht zu verändernde, luxuriöse Designfunktionen in Alu-Mattoptik und sattem Mahagoni, die Sie dem PhotoFrame hinzufügen können, um Abwechslung zu schaffen zur Anpassung an die Raumeinrichtung.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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