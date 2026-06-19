Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte

Größerer Bildschirm, mehr Komfort beim Betrachten der schönsten Erinnerungen! Auf dem großen Bildschirm des PhotoFrame 10FF2CMW von Philips können Sie Ihre Digitalfotos in hoher Pixeldichte und perfekten digitalen Farben anzeigen - jetzt mit zwei Designrahmen für eine Änderung der Geschwindigkeit oder zur Anpassung an die Saison.