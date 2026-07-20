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Kann ich die Speicherkapazität meines digitalen Philips PhotoFrames erhöhen?
Kann ich den Philips digitalen Fotorahmen verwenden, nachdem er automatisch ausgeschaltet wurde?
Kann ich zwei Speicherkarten gleichzeitig mit meinem Philips PhotoFrame verwenden?
Nimmt der LCD-Bildschirm Schaden, wenn ich über einen längeren Zeitraum das gleiche Foto anzeige?
Wie kann ich meinen Philips PhotoFrame schnell aufladen?
Wie werden auf dem digitalen Philips Fotorahmen hochauflösende Digitalfotos im Format 4:3 angezeigt?
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