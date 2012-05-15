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12258VPB1
Lampentyp: H1
12 V, 55 W
Bis zu 60 % mehr Sicht
Ultraresistente Fahrzeuglampe
Anzahl der Lampen: 1
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.
Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.
Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.
4.0
von 5
3
Bewertungen
Isma
15/05/2012
España
La mejor lampara del mercado
Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad verfasst
MC93
15/05/2012
España
PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.
ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad verfasst
loeb
09/10/2015
France
un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement
j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .
Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus verfasst
Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus verfasst