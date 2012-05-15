ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité
  • Conduisez en toute tranquillité

VisionPlusSécurité et confort accrus

12258VPB1

4
| (3) Avis
Conduisez en toute tranquillité
Les lampes pour éclairage avant Philips VisionPlus offrent 60 % de visibilité en plus ; les conducteurs voient plus loin pour un meilleur confort et une sécurité de conduite renforcée. Synonyme de haute performance et d'excellente valeur ajoutée, VisionPlus est le choix de référence des conducteurs exigeants d'aujourd'hui.
Voir tous les avantages

Jusqu'à 60 % de visibilité en plus : réagir vite peut sauver des vies

Conduisez en toute tranquillité

  • Type de lampe : H1

  • 12 V, 55 W

  • Jusqu'à 60 % de visibilité en plus

  • Lampe automobile ultra-résistante

  • Nombre de lampes : 1

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage

Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

3

Avis

2
1

15/05/2012

España

España

La mejor lampara del mercado

Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

15/05/2012

España

España

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.

ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

09/10/2015

France

France

un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement

j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .

Cet avis a été rédigé pour VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

Cet avis a été rédigé pour VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.