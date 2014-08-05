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  • Ein neuer Style mit Licht
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Eingestellt

ColorVisionFahrzeuglampe für gelben Glanz im Scheinwerfer

12342CVPYS2

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Ein neuer Style mit Licht
ColorVision bringt mehr Farbe in die Optik Ihres Autos: blau, grün, gelb oder pink. Diese innovativen Fahrzeuglampen sind für die Straße zugelassen, sodass Sie die Optik Ihres Autos individualisieren können und dennoch sicheres, weißes Licht verwenden.
Alle Vorteile anzeigen

Bringen Sie mehr Farbe ins Spiel

Ein neuer Style mit Licht

  • Lampentyp: H4

  • Packung mit: 2

  • 12 V, 60/55 W

Verfügbar in den häufigsten Fahrzeugscheinwerferarten: H4 und H7

Verfügbar in den häufigsten Fahrzeugscheinwerferarten: H4 und H7

Um herauszufinden, welche Philips ColorVision Lampe zu Ihrem Auto passt, gehen Sie auf www.philips.com/automotive

Farbe für Ihre Scheinwerfer gibt es in Blau, Grün, Gelb und Pink

Farbe für Ihre Scheinwerfer gibt es in Blau, Grün, Gelb und Pink

Mit Philips ColorVision können Sie Ihrem Fahrzeug eine persönliche Note verleihen. Wählen Sie zwischen Blau, Grün, Gelb oder Pink, und gestalten Sie Ihr Auto individuell.

Farbige Fahrzeuglampen, die für die Straße zugelassen sind

Farbige Fahrzeuglampen, die für die Straße zugelassen sind

ColorVision Leuchten entsprechen allen ECE-Richtlinien und werden mit einer Zertifizierung geliefert, die die Zulassung für die Straße bescheinigt. Führen Sie diese stets Ihnen in Ihrem Auto mit sich.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
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2
1

05/08/2014

Nederland

Nederland

Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.

De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp verfasst

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