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Arrêté
12342CVPYS2
Type de lampe : H4
Lot de : 2
12 V, 60/55 W
Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.
Les lampes ColorVision sont conformes à toutes les réglementations ECE et sont fournies avec une carte de certification confirmant qu'elles sont légales pour un usage sur voie publique. Conservez-la en permanence dans votre voiture.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Mireille0
05/08/2014
Nederland
Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.
De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp