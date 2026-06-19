Leistungsstarkes, helles Licht genau dort, wo Sie es brauchen

Die besten Fahrzeuglampen sind nicht einfach diejenigen, die das stärkste Licht erzeugen. Noch hellere LED-Lampen für Fahrzeuge zu entwickeln, ist vergleichsweise einfach. Wichtig ist, was man mit diesem zusätzlichen Licht macht. Ein unkontrolliertes helles Licht ist beim Fahren nicht ideal und kann zu gefährlichem Blenden führen. Mit der SafeBeam-Technologie konzentrieren Philips LED-Nebelscheinwerferlampen das Licht genau da, wo Sie es brauchen. Der einheitliche und genaue Abstrahlwinkel erfüllt die Straßensicherheitsvorschriften für Halogenscheinwerfer. Mit einer präziseren Steuerung des Lichts profitieren Sie von einer größeren Sichtweite für eine gesteigerte Sicherheit bei Nachtfahrten.