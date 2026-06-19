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  • Heller. Weißer. Stärker.
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Eingestellt

X-tremeUltinon LEDNebelscheinwerferlampe für Pkw

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Heller. Weißer. Stärker.
Die X-tremeUltinon LED-Nebelscheinwerferlampen von Philips sind mit Premium LUXEON LEDs und einer Farbtemperatur von 6000 Kelvin ausgestattet. Unsere patentierte SafeBeam-Technologie leuchtet 200 % helleres Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen. Die Lampen sind besonders langlebig dank des fortschrittlichen AirFlux-Designs.
Alle Vorteile anzeigen

Helle, weiße LED-Nebelscheinwerferlampen für eine High-End-Optik

Heller. Weißer. Stärker.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6000 K

  • +200 % helleres Licht

  • Erweitertes Fahrzeugsystem

Farbtemperatur von 6.000 Kelvin für klares, weißes Licht

Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.000 Kelvin erzeugen die auf der LUXEON-Technologie für Fahrzeuge basierenden Philips X-tremeUltinon LED-Nebelscheinwerferlampen einen hellen, tageslichtähnlichen Lichtstrahl. Dank der besseren Sicht können Sie Hindernisse schneller erkennen und die perfekte Fahrlinie wählen. Und da Sie sich nicht anstrengen müssen, um die Straße vor Ihnen zu sehen, sorgt das hellere Licht zudem für angenehme und aufregende Nachtfahrten.

Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

Genau wie unsere Augen die Fenster zu unserer Seele sind, sagen auch die Scheinwerfer viel über Ihr Auto aus. Wenn Sie Ihren Style aufwerten möchten, sind neue Scheinwerfer eine clevere Investition. Ihr Auto drückt aus, wer Sie sind. Verleihen Sie also mit LED-Nebelscheinwerfern von Philips Ihrem Style Ausdruck. Statt gelbem erhalten Sie ein klares, weißes und modernes Licht. Fahrer, die Wert auf ein hochwertiges Design legen, entscheiden sich für LED-Nebelscheinwerferlampen von Philips.

Leistungsstarkes, helles Licht genau dort, wo Sie es brauchen

Leistungsstarkes, helles Licht genau dort, wo Sie es brauchen

Die besten Fahrzeuglampen sind nicht einfach diejenigen, die das stärkste Licht erzeugen. Noch hellere LED-Lampen für Fahrzeuge zu entwickeln, ist vergleichsweise einfach. Wichtig ist, was man mit diesem zusätzlichen Licht macht. Ein unkontrolliertes helles Licht ist beim Fahren nicht ideal und kann zu gefährlichem Blenden führen. Mit der SafeBeam-Technologie konzentrieren Philips LED-Nebelscheinwerferlampen das Licht genau da, wo Sie es brauchen. Der einheitliche und genaue Abstrahlwinkel erfüllt die Straßensicherheitsvorschriften für Halogenscheinwerfer. Mit einer präziseren Steuerung des Lichts profitieren Sie von einer größeren Sichtweite für eine gesteigerte Sicherheit bei Nachtfahrten.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.