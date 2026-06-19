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  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
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Arrêté

X-tremeUltinon LEDLampe pour feu de brouillard automobile

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Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
Les ampoules de brouillard Philips X-tremeUltinon sont équipées de DEL haut de gamme LUXEON d’une température de couleur de 6 500 K. Notre technologie brevetée SafeBeam concentre un éclairage d’un blanc 200 % plus éclatant exactement là où vous en avez besoin. Grâce à leur technologie de pointe AirFlux, elles dureront très longtemps.
Voir tous les avantages

Feux de brouillard LED blancs éclatants pour une esthétique haut de gamme

Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6 000 K

  • 200 % plus lumineux

  • Système automobile avancé

Température de couleur de 6 000 K pour un blanc des plus lumineux

D’une température de couleur atteignant les 6 000 K, les ampoules de phare antibrouillard à DEL X-tremeUltinon de Philips tirent parti de la technologie automobile LUXEON grâce à laquelle elles produisent un faisceau de lumière blanc éclatant semblable à la lumière du jour. La meilleure visibilité ainsi offerte vous permet de repérer plus facilement les obstacles et d’ajuster votre conduite en conséquence. Et comme elles réduisent la fatigue oculaire, ces ampoules lumineuses font de la conduite nocturne un moment des plus agréables.

Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Comme nos yeux reflètent notre âme, nos éclairages avant en disent long sur notre voiture. Si vous souhaitez plus de style sans changer de voiture, dépensez votre argent intelligemment en optant pour de nouveaux éclairages avant. Votre voiture exprime votre personnalité : affirmez votre style avec les feux de brouillard LED de Philips. Remplacez votre éclairage jaune par une lumière blanche, éclatante et moderne. Pour obtenir cette esthétique haut de gamme, les conducteurs malins font le choix du style incomparable des feux de brouillard LED de Philips.

Une puissante lumière vive, orientée là où vous en avez besoin

Une puissante lumière vive, orientée là où vous en avez besoin

Les meilleurs éclairages automobiles ne sont pas simplement ceux qui projettent la lumière la plus puissante. Il est facile de produire des lampes LED automobiles de plus en plus lumineuses, mais c'est la manière dont cette luminosité accrue est employée qui compte. Une lumière vive non maîtrisée n'est pas idéale pour la conduite et elle peut même causer de dangereux éblouissements. Grâce à sa technologie SafeBeam, les feux de brouillard LED de Philips concentrent l'éclairage là où vous en avez besoin. Son faisceau précis et uniforme est conçu conformément aux règles de sécurité routière appliquées aux éclairages avant à halogène. Le contrôle plus précis de l'éclairage apporte plus de visibilité, ce qui vous permet de conduire mieux et avec plus de sécurité la nuit.

Spécificités Techniques

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  1. Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.