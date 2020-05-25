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Eingestellt
12972RVS2
Lampentyp: H7
Packung mit: 2
12 V, 55 W
Während der Fahrt in der Nacht benötigen Sie die beste Sicht. Je weiter Sie deutlich sehen können, desto schneller können Sie auf Geschehnisse auf der Straße reagieren. Philips RacingVision Scheinwerferlampen steigern Ihre Sicht dank bis zu 150 % mehr Helligkeit. Erkennen Sie Hindernisse deutlich früher als bei anderen, weniger leistungsstarken Halogenlampen. So genießen Sie eine sicherere, angenehmere Fahrt.
Mit besseren, helleren Lampen fahren Sie einfach besser. Dank optimierter, präziser Glühwendelgeometrie, einer Gasfüllung mit bis zu 13 Bar, präziser Chrombeschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips RacingVision Scheinwerferlampen neue Maßstäbe in der Fahrzeugbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimative Leistung und kompromisslose Sicht entwickelt – für ein entspannteres, kontrollierteres und außergewöhnliches Fahrerlebnis.
Sportliche Fahrer erwarten mehr Leistung von Ihrem Auto. Mit bis zu 150 % mehr Helligkeit auf der Straße sorgen die homologierten Philips RacingVision Scheinwerferlampen für mehr Spaß auf und jenseits der Straße.
2.6
von 5
8
Bewertungen
25/05/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Vorteile
Helder wit licht
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Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVS2 koplamp auto verfasst
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Pchelatruite
19/01/2021
France
Verifizierter Käufer
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
Vorteile
Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Nachteile
Durée de vie limite
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Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant verfasst
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AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
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Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis verfasst
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