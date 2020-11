Für Projektorscheinwerfer. Mehr Leistung für Reflektoren.

Der Philips X-tremeUltinon LED-Leuchten wurden speziell für komplexe Projektorscheinwerfer entwickelt. Gleichzeitig bieten sie zusätzliche Leistung, wenn sie in Reflektoren eingesetzt werden. So sind sie in einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen einsetzbar, unabhängig von Ihrer Leuchte.