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Eingestellt
LED-HL [~H7]
6.500 K
Bis zu 200 % helleres Licht
Erweitertes Fahrzeugsystem
Fahren in der Dunkelheit ist anspruchsvoll, daher verlassen Sie sich auf Ihre Scheinwerfer. Sowohl die Voraus- als auch die periphere Sicht sind für eine sichere Fahrt entscheidend. Die LED-Scheinwerferlampen Philips X-tremeUltinon bieten ein intensives helles Licht, das Ihre Sicht um bis zu 200 % verbessert. Wenn Sie diesen Tageslichteffekt einmal erlebt haben, werden Sie nie mehr auf LED-Scheinwerfer verzichten wollen. Je mehr Sie sehen können, desto schneller können Sie reagieren und somit Ihre Sicherheit erhöhen. Lassen Sie die Dunkelheit nicht gewinnen! Entscheiden Sie sich für Philips, um auch nachts die Kontrolle zu behalten.
Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.500 Kelvin erzeugen die auf der Automotive Grade LUXEON-Technologie für Fahrzeuge basierenden Philips X-tremeUltinon-LED-Scheinwerferlampen einen hellen, tageslichtähnlichen Lichtstrahl. Dank der besseren Sicht können Sie Hindernisse schneller erkennen und die perfekte Fahrlinie wählen. Und da Sie sich nicht anstrengen müssen, um die Straße vor Ihnen zu sehen, sorgt das hellere Licht zudem für angenehme und aufregende Nachtfahrten.
Genau wie unsere Augen die Fenster zu unserer Seele sind, sagen auch die Scheinwerfer viel über Ihr Auto aus. Wenn Sie Ihren Style aufwerten möchten, sind neue Scheinwerfer eine clevere Investition. Ihr Auto drückt aus, wer Sie sind. Verleihen Sie also mit LED-Scheinwerferlampen von Philips Ihrem Style Ausdruck. Statt gelbem erhalten Sie ein klares, weißes und modernes Licht. Fahrer, die Wert auf ein hochwertiges Design legen, entscheiden sich für LED-Scheinwerferlampen von Philips.
4.1
von 5
7
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
14/10/2019
Portugal
Verifizierter Käufer
Ótima iluminação sem incomodar demais condutores
O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.
Vorteile
Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..
Nachteile
Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.
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Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis verfasst
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Nicoladis
19/08/2019
Italia
Eccezionale
Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.
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Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto verfasst
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ShaunBMW520d
28/06/2018
United Kingdom
These LED headlight bulbs are AMAZING
These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.
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Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb verfasst
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Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.