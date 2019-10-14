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  • Heller. Weißer. Stärker.
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Eingestellt

X-tremeUltinon LEDFahrzeugscheinwerferlampe

12985BWX2

4.1
| (7) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Heller. Weißer. Stärker.
Die Philips X-tremeUltinon LED [~H7] bietet Premium LUXEON LEDs mit 6.500 K. Unsere patentierte SafeBeam-Technologie bringt 200 % helleres Licht genau dort, wo Sie es benötigen. Besonders langlebig dank fortschrittlichem AirCool-Design.
Alle Vorteile anzeigen

Helle, weiße LED-Scheinwerferlampen für eine High-End-Optik

Heller. Weißer. Stärker.

  • LED-HL [~H7]

  • 6.500 K

  • Bis zu 200 % helleres Licht

  • Erweitertes Fahrzeugsystem

Überlegene Sicht dank bis zu 200 % hellerem Licht

Überlegene Sicht dank bis zu 200 % hellerem Licht

Fahren in der Dunkelheit ist anspruchsvoll, daher verlassen Sie sich auf Ihre Scheinwerfer. Sowohl die Voraus- als auch die periphere Sicht sind für eine sichere Fahrt entscheidend. Die LED-Scheinwerferlampen Philips X-tremeUltinon bieten ein intensives helles Licht, das Ihre Sicht um bis zu 200 % verbessert. Wenn Sie diesen Tageslichteffekt einmal erlebt haben, werden Sie nie mehr auf LED-Scheinwerfer verzichten wollen. Je mehr Sie sehen können, desto schneller können Sie reagieren und somit Ihre Sicherheit erhöhen. Lassen Sie die Dunkelheit nicht gewinnen! Entscheiden Sie sich für Philips, um auch nachts die Kontrolle zu behalten.

Klares weißes Licht mit bis zu 6500 K

Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.500 Kelvin erzeugen die auf der Automotive Grade LUXEON-Technologie für Fahrzeuge basierenden Philips X-tremeUltinon-LED-Scheinwerferlampen einen hellen, tageslichtähnlichen Lichtstrahl. Dank der besseren Sicht können Sie Hindernisse schneller erkennen und die perfekte Fahrlinie wählen. Und da Sie sich nicht anstrengen müssen, um die Straße vor Ihnen zu sehen, sorgt das hellere Licht zudem für angenehme und aufregende Nachtfahrten.

Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

Genau wie unsere Augen die Fenster zu unserer Seele sind, sagen auch die Scheinwerfer viel über Ihr Auto aus. Wenn Sie Ihren Style aufwerten möchten, sind neue Scheinwerfer eine clevere Investition. Ihr Auto drückt aus, wer Sie sind. Verleihen Sie also mit LED-Scheinwerferlampen von Philips Ihrem Style Ausdruck. Statt gelbem erhalten Sie ein klares, weißes und modernes Licht. Fahrer, die Wert auf ein hochwertiges Design legen, entscheiden sich für LED-Scheinwerferlampen von Philips.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

7

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

14/10/2019

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Ótima iluminação sem incomodar demais condutores

O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.

Vorteile

Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..

Nachteile

Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis verfasst

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19/08/2019

Italia

Italia

Eccezionale

Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.

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28/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

These LED headlight bulbs are AMAZING

These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.

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Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.