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CANbus LED adapterZubehör für die LED-Installation

18956C2

Perfekte Leistung

Philips LED-CANbus HB3/HB4 ist die ideale Ergänzung für Scheinwerfer mit LED HB3/HB4 und HIR2. Er ist einfach zu installieren, integriert sich perfekt in Ihr Auto und beseitigt mögliche Probleme mit Warnungen auf dem Armaturenbrett.

Alle Vorteile anzeigen

Reibungslose Funktion

Perfekte Leistung

  • Für LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

  • Packung mit: 2

  • Erweitertes Fahrzeugsystem

Leistung für LED-HL sicherstellen [~HB3/HB4/HIR2]

Bei einigen Fahrzeugmodellen treten Schwierigkeiten mit LED-Upgrades auf. Die einzigartigen Philips CANbus-Adapter sorgen für eine reibungslose Funktion elektrischer Aspekte. Sie beheben mögliche Probleme im Hinblick auf Fehlermeldungen in Ihrer Instrumententafel oder LED-Flimmern.

Einfache Installation

Dank des fortschrittlichen Designs lässt sich der CANbus-Adapter mühelos installieren, um vom ersten Tag an gute Leistung zu erzielen.

Optimale Leistung unter allen Bedingungen

Das Fahrzeugdesign des CANbus-Adapters berücksichtigt die anspruchsvollen Bedingungen für den täglichen Gebrauch im Motorraum.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.