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18956C2
Perfekte Leistung
Philips LED-CANbus HB3/HB4 ist die ideale Ergänzung für Scheinwerfer mit LED HB3/HB4 und HIR2. Er ist einfach zu installieren, integriert sich perfekt in Ihr Auto und beseitigt mögliche Probleme mit Warnungen auf dem Armaturenbrett.
Für LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
Packung mit: 2
Erweitertes Fahrzeugsystem
Bei einigen Fahrzeugmodellen treten Schwierigkeiten mit LED-Upgrades auf. Die einzigartigen Philips CANbus-Adapter sorgen für eine reibungslose Funktion elektrischer Aspekte. Sie beheben mögliche Probleme im Hinblick auf Fehlermeldungen in Ihrer Instrumententafel oder LED-Flimmern.
Dank des fortschrittlichen Designs lässt sich der CANbus-Adapter mühelos installieren, um vom ersten Tag an gute Leistung zu erzielen.
Das Fahrzeugdesign des CANbus-Adapters berücksichtigt die anspruchsvollen Bedingungen für den täglichen Gebrauch im Motorraum.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Bewertungen
Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.