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CANbus LED adapterAccessoire d'installation pour LED

18956C2

Performances électriques parfaites

Le modèle Philips LED-CANbus HB3/HB4 complète idéalement les éclairages avant LED des gammes HB3/HB4 et HIR2. Facile à installer, il assure un raccordement électrique parfait à votre voiture afin d'éviter tout problème d'alerte sur le tableau de bord.

Voir tous les avantages

Fonctionnement irréprochable

Performances électriques parfaites

  • Pour LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

  • Lot de 2

  • Système automobile avancé

Pour garantir les performances des LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

Certains modèles de voitures présentent des difficultés spécifiques concernant les montées en gamme LED. Les adaptateurs exclusifs Philips CANbus assurent un fonctionnement électrique irréprochable. Ils permettent de résoudre les éventuels problèmes de messages d'erreur sur votre tableau de bord ou de scintillement des LED.

Installation facile

Grâce à sa conception minutieuse, l'adaptateur CANbus est facile à installer, pour d'excellentes performances dès le premier jour.

Des performances optimales dans toutes les conditions

La conception automobile de l'adaptateur CANbus prend en compte les conditions difficiles d'utilisation quotidienne dans le compartiment moteur.

Spécificités Techniques

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