Eine einzigartige Bedside TV-Lösung

Dieser einzigartige professionelle Fernseher ist eine perfekte TV-Lösung für Krankenhauspatienten und wird in direkter Umgebung am Patientenbett installiert. Konzipiert für das Gesundheitswesen bietet Ihnen die TV-Lösung damit die Möglichkeit, auf die gestiegenen Patientenerwartungen in diesem Bereich einzugehen. Alle Vorteile ansehen