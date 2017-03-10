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Arrêté
19HFL4010W/12
48 cm (19") HeartLine
LED
DVB-T2/T/C et IPTV
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Design blanc aux angles arrondis, pour une apparence plus sympathique dans les milieux médicaux.
SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.
Récompenses
1.0
sur 6
1
Avis
MadMax
10/03/2017
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften die sich uns aber nicht erschließen
Menü Führung ist ungenügend. Man benötigt 100 Anläufe bis sich das richtige Menü sich öffnet. Um das Gerät einzuschalten kann man sich Zeit nehmen einen Kaffee zu kochen. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern oder länger. Diese Fehler machen mich so wahnsinnig das ich das Gerät NICHT weiter empfehlen kann.
Cet avis a été rédigé pour 19HFL4010W Professional LED TV
Cet avis a été rédigé pour 19HFL4010W Professional LED TV
Télécommande non fournie. La télécommande en option est nécessaire lors de l'installation du téléviseur. Certaines fonctions ne sont pas disponibles sans la télécommande en option.
Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.