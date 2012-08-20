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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit drehbarem Fuß, USB und Audio

220P2ES/00

4.8

| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Professioneller, umweltfreundlicher und ergonomischer Monitor

Der umweltfreundliche, EPEAT Gold-zertifizierte Philips Monitor 220P2 mit einer Standby-Funktion ohne Stromverbrauch, einem ZeroWatt-Schalter mit einem Verbrauch von gerade einmal 0,1 Watt, einem Ergo Fuß, Stereo-Audio und 4 USB-Anschlüssen steigert Ihre Produktivität.

Alle Vorteile anzeigen

Professioneller, umweltfreundlicher und ergonomischer Monitor

  • 56 cm P-line

  • WSXGA+

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia-Erlebnis

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

ZeroWatt-Schalter für 100% Energieeinsparung

Getreu dem Philips Motto "Sense and Simplicity" bieten wir Ihnen die umweltbewusste Möglichkeit, Ihren Monitor bei Bedarf auszuschalten. Mithilfe eines einzigen Ein-/Ausschalters auf der Rückseite wird der Energieverbrauch des Monitors auf Null reduziert. In diesem Modus verbraucht das Gerät keinerlei Strom und verbessert so Ihre CO2-Bilanz noch weiter.

Elegante SmartTouch-Bedienelemente

SmartTouch-Bedienelemente sind intelligente, berührungsempfindliche Symbole, die vorstehende Tasten ersetzen. SmartTouch-Bedienelemente reagieren auf die leichteste Berührung und starten z. B. Ihren Monitor oder regeln die Displayhelligkeit und -schärfe mit SmartImage Lite. Nach Aktivierung leuchten die SmartTouch-Symbole auf und zeigen damit an, dass Ihre Befehle registriert und ausgeführt wurden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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21/03/2011

Deutschland

Deutschland

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor verfasst

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