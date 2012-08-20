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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec base pivotante, USB et audio

220P2ES/00

4.8

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Écran professionnel ergonomique et écologique

L'écran professionnel Philips 220P2 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Sa technologie ZeroWatt, son mode de veille de 0,1 watt, sa base Smart Ergo, son son audio stéréo et son répartiteur USB 4 ports vous permettent d'améliorer votre productivité.

Voir tous les avantages

Écran professionnel ergonomique et écologique

  • 22" (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

Audio stéréo intégré pour une expérience multimédia extraordinaire

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Commutateur ZeroWatt : 100 % d'économies d'énergie

Fidèles à l'engagement de Philips « Sense and Simplicity » (Sens et simplicité), nous vous proposons de faire un choix responsable en éteignant votre moniteur dès que c'est possible. En appuyant simplement sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) qui est placé à l'arrière du moniteur, la consommation d'énergie du moniteur devient nulle. En mode OFF (Arrêt), le moniteur est totalement coupé de l'alimentation secteur ce qui réduit encore davantage votre empreinte carbone.

Commandes SmartTouch élégantes

Les commandes SmartTouch sont des touches tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants. Sensibles au moindre contact, les commandes SmartTouch permettent notamment de mettre le moniteur sous tension ou de régler la luminosité et la netteté de l'afficheur à l'aide de la technologie SmartImage Lite. Lorsqu'elles sont activées, les touches SmartTouch s'allument pour indiquer que votre commande a été exécutée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

21/03/2011

Deutschland

Deutschland

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Cet avis a été rédigé pour Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

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15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

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Cet avis a été rédigé pour Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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