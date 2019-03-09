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  • Nachhaltig und produktiv
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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

220S4LSB/00

2.5
| (2) Bewertungen
Nachhaltig und produktiv
Der Philips LED-Monitor verwendet 25 % recycelte Materialien. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
Alle Vorteile anzeigen

mit energieeffizientem LED-Monitor

Nachhaltig und produktiv

  • S-Line

  • 55,9 cm (22")

  • 1.680 x 1.050

LED-Technologie garantiert natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

SmartContrast für verbesserte Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für verbesserte Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.5

von 5

2

Bewertungen

5
4
1

09/03/2019

España

España

Ni USB ni HDMI !!!!

no tiene entrada usb ni conexion hdmi..............es una lastima.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED verfasst

01/06/2017

France

France

Verifizierter Käufer

Bonne qualité d'image, touches tactiles en panne

Bonne qualité d'image malheureusement les touches tactiles sont en pannes ainsi qu'un message de test s'affiche rendant impossible l'utilisation de l'écran. Ce problème est arrivé un mois après la fin de garantie !!! Je ne recommande pas ce modèle.

Diese Bewertung wurde für Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED verfasst

Diese Bewertung wurde für Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED verfasst

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