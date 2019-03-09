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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD, rétroéclairage LED

220S4LSB/00

2.5
| (2) Avis
Productivité et développement durable
Utilisant 25 % de matériaux recyclés et ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement
Voir tous les avantages

avec un écran LED à faible consommation d'énergie

Productivité et développement durable

  • S-line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1 680 x 1 050

La technologie LED garantit des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

SmartContrast offre des détails de noir extrêmement profonds

SmartContrast offre des détails de noir extrêmement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.5

sur 6

2

Avis

5
4
1

09/03/2019

España

España

Ni USB ni HDMI !!!!

no tiene entrada usb ni conexion hdmi..............es una lastima.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED

01/06/2017

France

France

Acheteur vérifié

Bonne qualité d'image, touches tactiles en panne

Bonne qualité d'image malheureusement les touches tactiles sont en pannes ainsi qu'un message de test s'affiche rendant impossible l'utilisation de l'écran. Ce problème est arrivé un mois après la fin de garantie !!! Je ne recommande pas ce modèle.

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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