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Eingestellt
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Dieser schicke und schlanke Monitor ist einfach großartig in der Verwendung. Dank der Funktionen wie SmartContrast, das für satte helle Bilder sorgt, ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!
V-line
22 Zoll (55,9 cm)
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
4.5
von 5
15
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
micha07
12/05/2012
Deutschland
Top Monitor
Der Monitor ist super! Preis und Qualität stimmen. Auch der sehr niedrige Energieverbrauch ist sehr gut.Ich würde ihn immer wieder kaufen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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08/11/2019
Italia
qualita' prodotto
ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie
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Diese Bewertung wurde für 236V3LSB LED monitor verfasst
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Hollie
02/12/2013
België
dit product is volledig O.K.
Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden
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