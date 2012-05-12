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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

220V3LSB/00

4.5

| (15) Avis | 93% recommandent ce produit

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Avec son design fin et élégant, cet écran est facile à utiliser. Ses fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images lumineuses et détaillées. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 22" (55,9 cm)

Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Technologie LED pour des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Design fin et brillant, très esthétique

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 6

15

Avis

93%

recommandent ce produit

2
1

12/05/2012

Deutschland

Deutschland

Top Monitor

Der Monitor ist super! Preis und Qualität stimmen. Auch der sehr niedrige Energieverbrauch ist sehr gut.Ich würde ihn immer wieder kaufen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 226V3LSB LED monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 226V3LSB LED monitor

08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 236V3LSB LED monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 236V3LSB LED monitor

02/12/2013

België

België

dit product is volledig O.K.

Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 226V3LSB LED monitor

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