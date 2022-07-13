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Eingestellt
Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder
Der Philips V-Line Wide-View-Monitor bietet eine bislang unerreichte Bildqualität, enthält viele wichtige Funktionen und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Funktionen wie Blendschutz, den LowBlue Modus und Flimmerfreiheit ist er zudem besonders schonend für Ihre Augen.
V-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst
Datum der Verwendung 2022-06-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst
Datum der Verwendung 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 220V8 LCD-monitor verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 220V8 LCD-monitor verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-31
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Verifizierter Käufer
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst
Datum der Verwendung 2026-08-01
Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst
Datum der Verwendung 2026-08-01
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.