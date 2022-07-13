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Arrêté
Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi
Le moniteur grand angle Philips V-line offre un champ de vision élargi, à un prix compétitif. Il inclut toutes les fonctionnalités essentielles. Les technologies antireflet et antiscintillement ainsi que le mode LowBlue préservent les yeux.
V-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.
4.5
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 221V8 Monitor LCD
Date d'utilisation 2022-06-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 221V8 Monitor LCD
Date d'utilisation 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 220V8 LCD-monitor
Date d'utilisation 2019-07-31
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 220V8 LCD-monitor
Date d'utilisation 2019-07-31
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Acheteur vérifié
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Cet avis a été rédigé pour 221V8 Monitor LCD
Date d'utilisation 2026-08-01
Cet avis a été rédigé pour 221V8 Monitor LCD
Date d'utilisation 2026-08-01
Temps de réponse égal à SmartResponse
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.