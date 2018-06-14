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Eingestellt
224E5QHAB/00
Lebendige Bilder mit AH-IPS-Display
Dieser attraktive Philips Monitor mit ultraschmalem Rahmen und AH-IPS-Display liefert faszinierende Bilder in lebendigen Farben. Mobile HD Link ermöglicht Ihnen, Ihr Smartphone zu verbinden.
Ultraschmaler Rahmen
54,6 cm
MHL
Mobile High Definition Link (MHL) ist eine Schnittstelle für mobiles Audio/Video, über die Sie Mobiltelefone und andere tragbare Geräte direkt an High Definition-Displays anschließen können. Schließen Sie Ihr MHL-fähiges mobiles Gerät einfach über das optionale MHL-Kabel an das große Philips MHL-Display an, und erwecken Sie Ihre HD-Videos mit digitalem Sound zum Leben. Jetzt können Sie nicht nur Spiele, Fotos, Filme oder andere Anwendungen Ihres mobilen Geräts auf dem großen Bildschirm genießen, sondern gleichzeitig Ihr Gerät aufladen, damit Ihnen nie die Energie ausgeht.
AH-IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit AH-IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
TrueVision ist eine von Philips entwickelte Technologie mit einem fortschrittlichen Algorithmus zum Testen und Ausrichten des Monitordisplays für eine optimale Displayleistung. Philips garantiert, dass jeder TrueVision Monitor mit diesem Prozess eingestellt wurde, um Ihnen eine konstante Farb- und Bildqualität zu bieten.
4.5
von 5
4
Bewertungen
Gisela22
14/06/2018
Suisse
Lebendiger Monitor, sehr gute Farben
Dieser Monitor ist absolut zuverlässig, schnell und zeigt super Farben. Gute Anschlüsse. Auch 2 integrierte Lautsprecher sind sehr viel wert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 274E5QHAB LCD-Monitor mit SmartImage Lite verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 274E5QHAB LCD-Monitor mit SmartImage Lite verfasst
WDVS
15/05/2014
Deutschland
Produkt sehr gut, Telefonsupport eher mangelhaft
Ich wollte den Monitor mit einer VESA-Wandhalterung montieren. Dazu musste ich den angeschraubten Metallfuß demontieren. Hierzu war es erforderlich, eine Kunststoffabdeckung zu entfernen. Um diese dabei nicht zu beschädigen, wollte ich vom Service wissen, wie man diese Abdeckung am besten entfernt. Zu meiner Überraschung teilte man mir mit, dass eine Entfernung des Metallfußes nicht vorgesehen sei und ich die komplette Gewährleistung verlieren würde, so ich denn den Fuß abschrauben würde. In meinen Augen alles Blödsinn, ich hab's dann einfach gemacht und es funktioniert tadellos.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 274E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite verfasst
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lucky6023
03/12/2013
Italia
definizione dell'immagine fantastica
ottimo sotto tutti i punti di vista;sottile e anche comodo in spazi ristretti
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 224E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite verfasst
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Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
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