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LCD-Monitor mit SmartImage Lite

224E5QHAB/00

4.5

| (4) Bewertungen

Lebendige Bilder mit AH-IPS-Display

Dieser attraktive Philips Monitor mit ultraschmalem Rahmen und AH-IPS-Display liefert faszinierende Bilder in lebendigen Farben. Mobile HD Link ermöglicht Ihnen, Ihr Smartphone zu verbinden.

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mit ultraschmalem Rahmen, MHL

Lebendige Bilder mit AH-IPS-Display

  • Ultraschmaler Rahmen

  • 54,6 cm

  • MHL

MHL-Technologie für mobile Inhalte auf dem großen Bildschirm

Mobile High Definition Link (MHL) ist eine Schnittstelle für mobiles Audio/Video, über die Sie Mobiltelefone und andere tragbare Geräte direkt an High Definition-Displays anschließen können. Schließen Sie Ihr MHL-fähiges mobiles Gerät einfach über das optionale MHL-Kabel an das große Philips MHL-Display an, und erwecken Sie Ihre HD-Videos mit digitalem Sound zum Leben. Jetzt können Sie nicht nur Spiele, Fotos, Filme oder andere Anwendungen Ihres mobilen Geräts auf dem großen Bildschirm genießen, sondern gleichzeitig Ihr Gerät aufladen, damit Ihnen nie die Energie ausgeht.

AH-IPS-Display für überwältigende Bilder bei großen Betrachtungswinkeln

AH-IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit AH-IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

TrueVision für Bilder in Laborqualität

TrueVision ist eine von Philips entwickelte Technologie mit einem fortschrittlichen Algorithmus zum Testen und Ausrichten des Monitordisplays für eine optimale Displayleistung. Philips garantiert, dass jeder TrueVision Monitor mit diesem Prozess eingestellt wurde, um Ihnen eine konstante Farb- und Bildqualität zu bieten.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.5

von 5

4

Bewertungen

4
2
1

14/06/2018

Suisse

Suisse

Lebendiger Monitor, sehr gute Farben

Dieser Monitor ist absolut zuverlässig, schnell und zeigt super Farben. Gute Anschlüsse. Auch 2 integrierte Lautsprecher sind sehr viel wert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 274E5QHAB LCD-Monitor mit SmartImage Lite verfasst

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15/05/2014

Deutschland

Deutschland

Produkt sehr gut, Telefonsupport eher mangelhaft

Ich wollte den Monitor mit einer VESA-Wandhalterung montieren. Dazu musste ich den angeschraubten Metallfuß demontieren. Hierzu war es erforderlich, eine Kunststoffabdeckung zu entfernen. Um diese dabei nicht zu beschädigen, wollte ich vom Service wissen, wie man diese Abdeckung am besten entfernt. Zu meiner Überraschung teilte man mir mit, dass eine Entfernung des Metallfußes nicht vorgesehen sei und ich die komplette Gewährleistung verlieren würde, so ich denn den Fuß abschrauben würde. In meinen Augen alles Blödsinn, ich hab's dann einfach gemacht und es funktioniert tadellos.

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Diese Bewertung wurde für 274E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite verfasst

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03/12/2013

Italia

Italia

definizione dell'immagine fantastica

ottimo sotto tutti i punti di vista;sottile e anche comodo in spazi ristretti

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Diese Bewertung wurde für 224E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

  2. Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion

  3. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.